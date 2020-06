Successo per il Tolfama ‘virtuale’ ai tempi del covid-19

Condividi Pin 1 Condivisioni

Centoquaranta artisti si sono incontrati online per la nona edizione del Festival Internazionale di Improvvisazione teatrale

Un Tolfama particolare quello che ha preso vita ieri in occasione della sua nona edizione.

I 140 artisti italiani, tedeschi, americani, indiani, francesi, greci, egiziani, olandesi, israeliani, argentini, turchi ed austriaci, si sono dati appuntamento online per la nona edizione del Festival Internazionale di Improvvisazione Teatrale.

Ai tempi del covid, se le piazze non possono ospitare gli artisti e il pubblico, allora tutto si sposta sul web.

E anche in questo modo, l’evento nato nove anni fa dal Comune di Tolfa e diventato uno tra i Festival di teatro e improvvisazione più conosciuti a livello internazionale, ha riscosso un grande successo.

“Vicolo Cechov ringrazia anzitutto i quattro fondatori e direttori artistici del Festival Roberto Rotondo, Fabio Astolfi, Francesca Kondo Ciarelli, Enrico D’Agata e il sindaco del Comune di Tolfa, Luigi Lanci e l’assessore alla cultura Cristiano Dionisi che dall’inizio hanno creduto in questo progetto e ci hanno sostenuto sempre”.

“Ringraziamo poi i grandi amici e colleghi tedeschi dell’Impro Fest Online (in particolare Lena Breuer Nick Maaß e Veronika Pammer), senza la loro preziosa collaborazione tutto questo non sarebbe stato possibile”.

“Ringraziamo i 10 Super Coach di fama internazionale che da tutto il Mondo si sono collegati per regalarci il loro sapere:

Lena Breuer Noha Mousbah Hila Di Castro Beatrix Brunschko Omar Galvan Kıvanç Özdemir Feña Ortalli Jim Libby Menelaos Prokos Dave Dennison”

“Grazie ai nostri instancabili interpreti che hanno fatto il doppio e triplo turno per consentire ad italiani e stranieri di collaborare e comunicare in armonia: Maura Bellini Natalie Nicora Bernard Veronesi Andrea Campelli ed un grazie speciale ad Omar Galvan per averci aiutato con le traduzioni ed a Giulia Candelori per la disponibilità”.

“Un grandissimo grazie ai nostri Big Master che hanno organizzato e moderato le partite a Lupi e Nome in Codice Laura Pompei Elena Deligia ed Aurelio Grippa“.

“Ed in ultimo, ma non per importanza, ringraziamo infinitamente TUTTI VOI ARTISTI IMPROVVISATORI che avete partecipato da tutto il Mondo al #TolfamaFest020 e che ci avete aiutato a dimostrare che il cambiamento e le difficoltà si affrontano insieme senza distinzione razziale o logistica”.

“L’Arte unisce i popoli e per questo noi ne siamo follemente innamorati. Grazie a tutti. Il Vicolo VI VUOLE BENE. Vi aspettiamo tutti a Tolfa nel 2021 per i 10 anni di Tolfama. DAL VIVO”.