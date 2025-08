Emozioni, storie e racconti con “Volevo sognarmi lontana”, un pomeriggio letterario bellissimo sul Lungomare dei Navigatori Etruschi

Successo a Campo di Mare per la presentazione del libro di Clizia Fornasier –

Un pomeriggio di emozioni, di racconti di vita personale, di storie, di momenti, di sorrisi, di riflessioni, dedicato alle Donne. Un pubblico numeroso domenica 3 agosto sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare ha accolto Clizia Fornasier, attrice e noto volto Tv, ospite della rassegna #laMondadoriCerveteriIncontra – Summer Edition, organizzata dalla Mondadori Bookstore Cerveteri in collaborazione con il Banana Village, un ciclo di incontri letterari che accompagnerà ancora il pubblico sino alla fine di agosto.

Hanno affascinato ed incantato la platea le pagine e le emozioni messe nere su bianco da Clizia in “Volevo sognarmi lontana”, che rispondendo alle domande di Roberto Frazzetta, eccellente moderatore della presentazione si è raccontata con simpatia, dolcezza e leggerezza al pubblico, che ha potuto dunque trascorrere un pomeriggio piacevole, in compagnia di un bel momento letterario, tra un aperitivo del Banana Village e un tramonto mozzafiato.

Al termine della presentazione, spazio come di consueto al firma-copie e a selfie e foto-ricordo.

Soddisfatti gli organizzatori della rassegna, Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti, titolari della Mondadori Bookstore di Cerveteri, che in questa estate stanno dando vita ad un vero e proprio tour de force letterario.

“Volevamo portare momenti di condivisione e di lettura anche durante il periodo estivo e il successo riscosso ieri da Clizia Fornasier e dalle presentazioni letterarie già andate in scena conferma quanto sia forte tra il pubblico la voglia di leggere, di conoscere storie e nuovi autori – hanno dichiarato Andrea e Tarita – la location e il contesto unico del Banana Village, che ringraziamo sempre per la grande ospitalità che ogni volta ci riserva, e la qualità dei libri e degli ospiti in programma rendono il tutto ancor più suggestivo. Aver avuto Clizia come nostra ospite è stato un grandissimo piacere e i messaggi che stiamo ricevendo in queste ore non possono che renderci soddisfatti. A lei, il nostro sincero ringraziamento: la aspettiamo anche in futuro in libreria a Cerveteri per nuovi libri e nuovi bellissimi momenti come quello di ieri”.

“Gli appuntamenti in riva al mare proseguono per tutto il mese di agosto – continuano Andrea e Tarita – giovedì 7 agosto è il turno di Valerio Marra con ‘La fortuna del principiante’, domenica 10 agosto a salire sul palco de #laMondadoriCerveteriIncontra sarà Patrick Facciolo, con ‘Fallacie logiche’, mercoledì 13 sarà il turno di Valerio Valentini con ‘Ci sono molti modi’, mercoledì 20 agosto Lamberto Ciabatti con ‘Ultras’ e infine, chiuderà la rassegna, mercoledì 27 agosto Luca Poldelmengo con ‘Indagine apparente’. Vi ricordiamo che la partecipazione a tutte le presentazioni è libera e gratuita. Vi aspettiamo!”.