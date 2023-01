Stralcio tributi fino a 1000 euro, diniego del consiglio comunale di Cerveteri. Belardinelli: “Il non lasciamo indietro nessuno solo uno slogan”

Si è tenuto nella giornata di ieri il consiglio comunale di Cerveteri che ha suscitato non poche reazioni da parte dell’opposizione. In queste ore la consigliera Anna Lisa Belardinelli ha esposto sui social il suo pensiero in merito in merito allo stralcio delle cartelle e tributi non pagati fino alla cifra fino a 1000 euro, previa adesione del consiglio comunale.

“La maggioranza del sindaco Gubetti ha deciso di non aderire negando questa possibilità a tanti cittadini. Parliamo di imposte fino a 1000 euro e quindi non di grandi evasori, ma magari di cittadini davvero in difficoltà. E’ l’ennesima conferma che il “non lasciamo indietro nessuno è esclusivamente uno slogan”

Di seguito il video: