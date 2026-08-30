Il Decreto del Sindaco n. 22 del 24 agosto rinnova l’incarico all’avvocato, nel segno della continuità e del consolidamento della società partecipata del Comune di Ladispoli

L’avvocato Stefano Proietti è stato confermato nel ruolo di Amministratore Unico di Flavia Servizi S.r.l., la società partecipata del Comune di Ladispoli. La conferma è stata formalizzata con il Decreto del Sindaco n. 22 del 24 agosto 2026, attraverso il quale l’amministrazione comunale ha individuato il vertice della società.

Stefano Proietti confermato alla guida di Flavia Servizi

Proietti proseguirà quindi il lavoro alla guida di Flavia Servizi, con l’obiettivo di dare continuità alla gestione e rafforzare l’organizzazione dei servizi affidati dalla pubblica amministrazione. La scelta si inserisce nella volontà di consolidare il percorso intrapreso, puntando su efficienza e qualità a beneficio della comunità locale.

L’amministrazione comunale ha rivolto all’avvocato Proietti gli auguri di buon lavoro per il nuovo mandato, sottolineando l’importanza di proseguire l’attività della partecipata nell’interesse dei cittadini di Ladispoli.