Stazione di Ladispoli: ancora attraversamenti selvaggi dei binari

Pur di non usare il sottopasso a disposizione, in tanti rischiano la vita da anni e a nulla sembrano valere ne i casi di incidente che negli anni si sono verificati ne i controlli di Polizia e vigilantes

Non bastano i controlli della Polizia e delle guardie ingaggiate dalle Ferrovie dello Stato per far desistere una delle pratiche più pericolosamente frequenti nella Stazione di Ladispoli: l’attraversamento a piedi dei binari.

Un’abitudine seguita da moltissimi pendolari che giunti sulla banchina, pur di non prendere il sottopasso, si lanciano sulle rotaie dei treni incuranti del serio rischio per la propria vita.

Il pericoloso fenomeno non ha età e si protrae da anni: giovani, anziani, uomini e donne di tutte le età e talvolta anche con borse, carrozzine e bambini al seguito, perfino persone con problemi di deambulazione.

Neanche i vari casi di cronaca con persone ferite e decedute sembrano spingere le persone a interrompere una pratica così assurda.

A Rfi era stato chiesto di realizzare anche un secondo sottopasso in direzione di via Roma, quando la stazione è stata sottoposta all’ultimo restyling, ma la richiesta alla fine non è stata accolta.

All’affollamento dei tanti pendolari si è aggiunto negli ultimi mesi anche un aumento dei senzatetto presenti all’interno dello scalo che hanno portato a situazione di attrito con i passeggeri o di tensione tra di loro che sono sfociate in veri e propri disordini.

Per il delegato alle politiche sociali Fiovo Bitti, però, per quest’ultimi sarebbe in procinto di realizzarsi una soluzione come riporta Civonline: il Comune avrebbe infatti intensione di ristrutturare degli immobili grazie ai fondi del Pnrr da mettere a disposizione dei clochard. Una soluzione che darebbe loro una sistemazione dignitosa.