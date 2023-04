Appuntamento in Piazza Aldo Moro sabato 6 e domenica 7 maggio, soddisfatta la Delegata Arianna Pietrolati

Oltre 50 stand per il secondo appuntamento con la Fiera dei Saperi e dei Sapori di Cerveteri –

Dopo il successo dello scorso primo Aprile, fervono i preparativi per il secondo appuntamento con la Fiera dei Saperi e dei Sapori di Cerveteri, che avrà luogo sabato 6 e domenica 7 maggio in Piazza Aldo Moro, in concomitanza dei festeggiamenti per San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Città.

La Delegata alle Politiche di Promozione Economica Arianna Pietrolati, organizzatrice della Fiera insieme all’Associazione Agricola 3.0, in queste settimane sta lavorando alacremente per ampliare ancora di più l’offerta di agricoltori e artigiani che nel primo fine settimana di maggio esporranno i propri prodotti nella piazza etrusca.

Una Fiera che coinciderà non soltanto con la Festa di San Michele Arcangelo, ma anche con la “domenica al museo”, l’iniziativa che consentirà di visitare con ingresso gratuito il Museo Nazionale Cerite, sito proprio a pochi passi dagli stand della Fiera.

Tantissime le conferme e tante novità rispetto al primo appuntamento: sono infatti oltre 50 le adesioni di artigiani e agricoltori, produttori vitivinicoli e produttori di quei prodotti tipici del territorio cerite.

“Credo molto nel progetto della Fiera dei Saperi e dei Sapori – ha dichiarato Arianna Pietrolati, Delegata alle Politiche di Promozione Economica del Comune di Cerveteri – con tutti gli operatori economici che hanno preso parte al primo appuntamento si è instaurato un rapporto di straordinaria collaborazione e voglia di proporre qualcosa che faccia bene all’economia del territorio. La data dello scorso primo Aprile era un esperimento, esperimento che si è dimostrato essere vincente ed è su quest’ottica che vogliamo continuare a lavorare. Proprio per l’ottimo riscontro ottenuto, faremo un bis: anziché solamente il sabato, la Fiera sarà operativa anche la domenica. Due giorni per acquistare i prodotti delle attività artigiani ed agricole del territorio, in Piazza a Cerveteri e per divertirsi anche con tutta la famiglia con le limitrofe attività della Festa del Santo Patrono”.

“Come sempre – conclude la Pietrolati – chiunque volesse avere maggiori informazioni sulle attività della Fiera dei Saperi e Sapori, può contattarmi al numero: 3896756950”