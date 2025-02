Promessa del manto sintetico allo Stadio Galli di Cerveteri, i tifosi: “che sia la volta buona e non la solita minestra riscaldata”

Per lo stadio Enrico Galli, dopo le tensioni tra club e amministrazione, qualche giorno fa una dichiarazione del neo assessore allo sport, Manuele Parroccini, rilasciati a Il Messaggero, pare abbia portato un po’ di serenità, in merito alla realizzazione del manto in erba sintetico, che dopo 14 anni dalla sua realizzazione, è giunto al capolinea. Il neo assessore, infatti, avrebbe dichiarato che saranno a disposizione 500 mila euro per la messa a nuovo del tappeto, che urge di essere sistemato, visto che sono le deroghe concesse dalla federazione sono esaurite. Una notizia, questa, che ha spiazzato un po’ tutti, dal momento che fino al giorno del suo insediamento, da parte dell’amministrazione c’è stata poca attenzione sulle esigenze dello stadio Enrico Galli. I tifosi cosa ne pensano? Sicuramente sono scettici, per un semplice motivo, generato da un disinteressamento che negli anni le amministrazioni hanno manifestato sull’impiantisca sportiva. ” Da anni chiediamo che venga messa a norma e in sicurezza la tribuna San Paolo, invece assistiamo a un film già visto. Piccoli interventi – dicono i tifosi – che l’amministrazione non è stata capace di risolvere. Per fortuna che oggi siamo governati da una dirigenza sportiva seria , altrimenti era a rischio anche il calcio”.