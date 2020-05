Condividi Pin 35 Condivisioni

Spiagge pulite e sicure a Ladispoli, Augello: “Soddisfatti del lavoro fatto”

Carmelo Augello

Spiagge pulite e sicure dopo le mareggiate invernali a Ladispoli grazie a un lavoro sinergico tra le parti. Anche il litorale si rifà il look in vista della bella stagione.

Nei giorni scorsi, infatti, i mezzi della società che gestisce il servizio di igiene urbana in città, sono entrati in azione sulle spiagge di Ladispoli per una pulizia straordinaria alla quale seguiranno delle operazioni di vagliatura e pulizia ordinaria. Un lavoro certosino che darà l’opportunità ai residenti e ai turisti di frequentare, con le dovute misure di sicurezza previste per contrastare l’emergenza coronavirus.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro che è stato realizzato”, ha commentato il consigliere Carmelo Augello, “grazie a un confronto preciso e puntuale tra l’ufficio Igiene urbana, la Tekneko e la Capitaneria di Porto ufficio locale marittimo di Ladispoli, siamo riusciti a completare questo straordinario programma di pulizia delle spiagge”. Il consigliere con delega all’Igiene urbana ha ricordato inoltre che “in questo particolare momento avere l’opportunità di attuare un programma specifico di pulizia delle spiagge come questo è sicuramente un valore aggiunto per la nostra comunità”.