Continua incessante la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato. Arrestate 4 persone e sequestrati 36 grammi di droga tra hashish e cocaina e oltre 1.200 euro in contanti

Spaccio: arrestate 4 persone e sequestrati 36 grammi di droga –

Gli agenti del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, hanno arrestato F. O di 23 anni, C. S. di 22 e G. C. di 24 anni colti nella flagranza di reato in concorso di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Sequestrata nei loro confronti cocaina per un peso di circa 8 grammi e 225 euro provento della cessione di stupefacente.

Gli agenti dopo un’attenta attività di osservazione in via Giacinto Camassei, nota piazza di spaccio di stupefacenti a Tor Bella Monaca, hanno constatato e interrotto l’attività di spaccio arrestando i 3 soggetti.

Dopo la convalida dell’arresto l’Autorità Giudiziaria ha imposto per i tre soggetti l’obbligo di dimora e di firma.

Anche gli agenti del V Distretto Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, a seguito di un controllo in via del Melograno hanno arrestato un cittadino italiano P. A. di 37 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A suo carico, sono stati sequestrati 27 grammi di hashish, 0,9 grammi di cocaina, 1000 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi.