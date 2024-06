Sospesi gli abbattimenti di pini a Due Casette –

Il Comune di Cerveteri ha recepito la nostra segnalazione pec riguardante la presenza di nidi di avifauna sui pini di Due Casette. Pini per i quali, come già scritto in questi giorni, è previsto l’abbattimento con sostituzione. Come si legge nella risposta, la Direzione Lavori ha TEMPORANEAMENTE SOSPESO LE OPERAZIONI.

Ringraziamo l’ing. Bernucci per aver provveduto alla verifica tempestiva di quanto segnalato.

Ora ci auguriamo che la pianificazione per il rifacimento di quel tratto di asfalto voglia prendere in considerazione soluzioni diverse da quella drastica dell’abbattimento dei nostri grandi pini, anche con l’aiuto di esperti, e che il transito sulla strada dissestata venga nel frattempo messo in sicurezza con l’opportuna segnaletica.

Cordialmente

Loredana Angelini