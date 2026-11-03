Lo sport si conferma ancora una volta un potente veicolo di generosità e vicinanza alla comunità. Anche quest’anno la Caritas della Diocesi di Porto-Santa Rufina ha promosso il progetto di solidarietà “Tutti a Scuola”, un’iniziativa pensata per offrire un sostegno concreto alle famiglie del territorio in momento di difficoltà economica.

Per il secondo anno consecutivo, gli atleti dell’Etrusca Atletica hanno risposto all’appello con entusiasmo e grande partecipazione, promuovendo una raccolta fondi e di materiale scolastico che ha coinvolto sportivi e cittadini. Quaderni, astucci, zaini e cancelleria di ogni tipo sono stati raccolti con l’obiettivo di garantire a tutti i bambini il diritto allo studio e un inizio di anno scolastico sereno e dignitoso.

Solidarietà in corsa: Etrusca Atletica e Caritas di nuovo insieme per il progetto “Tutti a Scuola”

La consegna ufficiale del materiale si è tenuta venerdì 30 ottobre direttamente presso la sede dell’associazione, alla presenza del Consigliere Comunale Enrico Alessandrini, che ha voluto testimoniare l’apprezzamento delle istituzioni locali per il lavoro svolto.

«Un piccolo gesto che può fare una grande differenza», hanno sottolineato i promotori. Iniziative come questa dimostrano come l’impegno di una società sportiva possa andare ben oltre il campo da gara, trasformando la passione per l’atletica in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno.