A12 Roma-Civitavecchia: lavori di pavimentazione e chiusure notturne a Torrimpietra

Nuovi cantieri in arrivo lungo la rete autostradale laziale. Per consentire interventi di rifacimento della pavimentazione, sulla A12 Roma-Civitavecchia si renderanno necessarie alcune modifiche temporanee alla circolazione nei pressi dello svincolo di Torrimpietra.
Le limitazioni al traffico
Nel dettaglio, dalle ore 22:00 di giovedì 5 novembre fino alle ore 06:00 di venerdì 6 novembre, sarà disposta la chiusura dello svincolo di Torrimpietra in uscita per i veicoli provenienti dalla SS1 Aurelia.
I lavori si svolgeranno esclusivamente in orario notturno per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità ordinaria e sul flusso pendolare.
I percorsi alternativi
Autostrade per l’Italia consiglia agli automobilisti diretti verso le località servite dallo svincolo interessato di utilizzare l’uscita alternativa di Cerveteri-Ladispoli, da cui sarà possibile proseguire sulla rete viaria locale.
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