Simone Bezziccheri al Cerveteri: un rinforzo d’esperienza per l’attacco

Simone Bezziccheri è un nuovo giocatore del Cerveteri. L’attaccante trentaduenne di Cerenova ha firmato con il club cerite, convinto dal direttore sportivo Scotti.

Si tratta di un attaccante di peso, reduce dalla stagione con la Sorianese, ma con un passato importante che include esperienze con il Ladispoli e diverse squadre di Serie D. Sarà lui a dare un contributo fondamentale al reparto offensivo.

Le prime parole: “Cerveteri ha fame di calcio”

“Sono contento della scelta,” ha dichiarato l’attaccante. “Cerveteri ha fame di calcio e i tifosi sono passionali, proprio come piace a me. Sono vicino casa, e il mio lavoro non mi permetteva di trasferirmi lontano, nonostante diverse offerte che ho dovuto declinare. È l’ambiente che fa per me, e l’accoglienza è stata splendida. Prometto il massimo impegno e spero che con i miei gol il Cerveteri possa raggiungere la salvezza. Non vedo l’ora di scendere in campo.”

La situazione in classifica

Gli etruschi, dopo le prime tre giornate di campionato, sono ancora a secco di punti, con zero punti in classifica. Finora baciati dalla sfortuna, cercheranno di voltare pagina già dalla prossima gara.

Domenica prossima, contro l’Atletico Capranica, serve una vittoria non solo per smuovere la classifica, ma anche per il morale, galvanizzando una squadra che, fino a oggi, non ha raccolto quanto meritato.