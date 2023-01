Servizio civile: otto posti disponibili nella Croce Rossa di S. Severa – S. Marinella

Per presentare la domanda c’è tempo fino alle 14 del 10 febbraio

Pubblicato il bando 2023 per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti relativi a programmi di intervento di Servizio Civile Universale a cui dallo scorso anno ha aderito anche il Comitato della Croce Rossa di Santa Severa-SantaMarinella.

Tutti i giovani tra i 18 e 28 anni avranno la possibilità di lavorare con il Servizio Civile Universale per 12 mesi in progetti articolati su 25 ore settimanali per 5 giorni che prevedono un assegno mensile di rimborso spese.

Per presentare la domanda i candidati dovranno accedere esclusivamente con SPID alla piattaforma DOL (al link https://domandaonline.serviziocivile.it/ ) entro il 10febbraio2023 alle14:00.

Scegliere il Servizio Civile significa impegnarsi in un progetto finalizzato alla promozione dei valori fondativi della Repubblica Italiana, all’educazione, alla pace tra i popoli alla difesa della Patria con azioni concrete per le comunità e per il territorio. È un impegno per gli altri, un’occasione per crescere confrontandosi, un modo per conoscere diverse realtà, per capire e condividere, è una crescita professionale, una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità, un atto di amore e di solidarietà verso gli altri, è una risorsa per il Paese ed una esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro.

I giovani che volessero svolgere il servizio civile presso il Comitato CRI di S.Severa – S.Marinella potranno iscriversi ai progetti denominati “ASSISTENZAEUGUAGLIANZA PER TUTTI IN CENTRO ITALIA” e “PRESIDI SOLIDALIPERLARESILIENZA”.

I progetti si prefiggono l’obiettivo di aiutare le persone che si trovano in difficoltà economica e per questo i volontari del servizio civile si occuperanno di raccolta e di distribuzione di generi alimentari e di beni di prima necessità tra cui i farmaci che verranno successivamente distribuiti alle fasce di popolazione debole, prima di procedere alla distribuzione dei beni, i volontari si dedicheranno anche alla catalogazione ed alla gestione del materiale nel magazzino interno ed alla logistica.

Per migliorare l’assistenza alle persone in difficoltà i volontari potranno anche svolgere il servizio di risposta telefonica gestendo le domande di assistenza nonché il servizio di trasporto con ambulanza e con autovettura dei pazienti ricoverati o dimessi dagli ospedali che non possono utilizzare i comuni mezzi di trasporto pubblici e privati.

Contattando la CRI di S.Severa – S.Marinella i volontari saranno disponibili per ogni richiesta di informazione e per fornire supporto all’iscrizione.