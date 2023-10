Serie B di Basket femminile: per la terza di campionato il Santa Marinella ospita il San Raffaele

Tutto pronto in casa dell’Asd Santa Marinella Basket per la terza giornata di andata del campionato di serie B di basket femminile che domenica alle 18,30 al PalaSport di Via delle Colonie ospiterà il San Raffaele Basket.

Per le santamarinellesi una partita da giocare con il coltello tra i denti dopo la seconda sconfitta arrivata domenica scorsa a Roma per 62 a 45 contro l’Elite Basket Roma.

Serie B di Basket femminile: per la terza giornata il Santa Marinella ospita il San Raffaele

«Non sarà una gara facile ma giocheremo come sempre per vincere – commenta coach Daniele Precetti -. Il San Raffaele è una squadra attrezzata e che lo scorso anno è arrivata fino alla finale. Noi dal canto nostro dobbiamo continuare con i miglioramenti che facciamo di settimana in settimana, allenamento dopo allenamento e che si sono già visti nella gara contro Elite. Dobbiamo fare sicuramente meglio nelle prime fasi della gara dove non mettiamo subito in pratica le cose che proviamo in allenamento ma solo quando si è creato un margine”.

Il tabellino della gara contro Elite.Moretti 10, Rateanu 10, Del Vecchio 9, Rogani 6, Ramos 5, Casciani 3, Terenzi 2, Amalfitano, Astori, Bronzolino, Marini, Pennesi. Coach Daniele Precetti