Scuole, Tidei: “Il Comune a lavoro per risolvere le infiltrazioni dei giorni scorsi”

Il sindaco replica all’opposizione

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa:

Ancora una volta l’Amministrazione Comunale si trova a dover rispondere alle accuse di alcuni consiglieri di minoranza in merito alle infiltrazioni di acqua piovana che si sono verificate nei giorni scorsi in alcune scuole cittadine. La situazione, segnalata dagli operatori scolastici nell’immediatezza delle abbondanti piogge, ha trovato prontamente soluzione da parte degli uffici preposti del Comune, che sono intervenuti per risolvere le criticità.

“Parlare senza rendersi conto di quanto si sia fatto e si sta ancora facendo per le scuole cittadine, è voler strumentalizzare la questione per meri scopi politici- ha affermato il sindaco Pietro Tidei, rivolgendosi ai consiglieri di opposizione- Insistere sulla questione, anche sapendo che il Comune ha prontamente risposto con interventi di sistemazione e ripristino della normalità, è speculazione e attacco gratuito”.

Il Primo Cittadino ha spiegato che le infiltrazioni segnalate al plesso Vignacce sono state causate dall’occlusione delle caditoie, che non hanno consentito all’acqua di defluire. Gli operai dell’Ente dovranno intervenire periodicamente e più attentamente alla pulitura degli aghi del pino in prossimità della scuola. Si sta già intervenendo per ripristinare la porzione di guaina del tetto della scuola Vignacce e della Montefiore. Stessa attenzione è posta per l’I.C. Piazzale della Gioventù, dove è previsto un intervento più completo sulle parti interessate.

“L’investimento di oltre 5 milioni di euro sull’edilizia scolastica è sotto gli occhi dei cittadini, che attendevano da anni la ristrutturazione della scuola Centro, della scuola Vignacce e tutte le altre opere che sono ancora in corso- ha continuato Tidei- Restituiremo alla città scuole moderne e sicure. Allo stesso tempo, porteremo avanti la manutenzione ordinaria e quella straordinaria, ma non siamo più disposti ad assistere a strumentalizzazioni e bugie di certa parte politica”, ha concluso il Sindaco.