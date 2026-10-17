Scomparso da Civitavecchia il tredicenne Emir Alfonso Liquori: l’appello dell’associazione Penelope

CIVITAVECCHIA – Ore di apprensione a Civitavecchia per la scomparsa di Liquori Emir Alfonso, un ragazzo di soli 13 anni di cui si sono perse le tracce a partire dallo scorso 16 settembre 2026. Il giovanissimo si è allontanato da una struttura situata nel territorio comunale.
A lanciarne l’allarme e a diffondere la scheda di ricerca è l’associazione Penelope Lazio ODV, attiva nel supporto alle famiglie delle persone scomparse.
Descrizione e abbigliamento
Al momento dell’allontanamento, Emir Alfonso indossava una tuta sportiva di colore grigio e un paio di scarpe da ginnastica nere a marchio New Balance.
- Età: 13 anni
- Altezza: 1,70 m
- Corporatura: Magra ma robusta
- Tratti distintivi: Capelli rossi e pelle molto chiara
Il ragazzo non ha con sé né documenti di riconoscimento né denaro.
Le zone da attenzionare e l’appello alla cittadinanza
Le ricerche si concentrano in particolar modo nell’area di Civitavecchia, con un’attenzione speciale rivolta ai luoghi di transito come stazioni ferroviarie, fermate di autobus, stazioni della metropolitana ed strutture ospedaliere.
Chiunque dovesse avvistarlo o disporre di informazioni utili per il suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente i numeri di emergenza o il contatto dedicato:
- Pronto Penelope (cellulare): 3396514799
- Numero Unico per le Emergenze / Pubblico Soccorso: 112