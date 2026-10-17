Furti alle marmitte a Cerveteri: diversi episodi segnalati nella stessa zona, cresce la preoccupazione tra i residenti

Da via Sergio Angelucci alla zona Tyrsenia, fino al condominio Poggio del Candeliere: cittadini raccontano di furti con modalità simili. Si teme che gli episodi possano essere collegati

CERVETERI – Automobili danneggiate, rumori assordanti all’accensione e la spiacevole scoperta di componenti mancanti sotto la vettura. È quanto segnalano alcuni residenti di Cerveteri, che nelle ultime ore hanno raccontato sui social di aver subito furti alle proprie auto, apparentemente con modalità simili.

Una delle segnalazioni riguarda via Sergio Angelucci, all’altezza del Bar Tirreno. Il proprietario di un’auto, dopo averla ritrovata con un forte rumore proveniente dallo scarico, ha notato la mancanza di una griglietta e il possibile danneggiamento o asportazione del catalizzatore. Non essendo certo dei componenti sottratti, ha annunciato l’intenzione di rivolgersi a un meccanico per verificare l’entità del danno e di sporgere denuncia.

Furti alle marmitte a Cerveteri

Ma non sarebbe un caso isolato. Nei commenti al suo racconto, altri cittadini hanno riferito di aver subito danni analoghi. Una persona ha segnalato un furto avvenuto nella notte di domenica nella zona Tyrsenia, mentre un’altra ha raccontato di un episodio simile all’interno del condominio Poggio del Candeliere, sempre a Cerveteri.

Le testimonianze fanno emergere il sospetto che possa esserci una serie di furti concentrati nella stessa area. Al momento, tuttavia, non è possibile stabilire se gli episodi siano effettivamente collegati né confermare con certezza quali componenti siano stati sottratti in tutti i casi.

L’eventuale asportazione del catalizzatore può provocare un rumore molto forte allo scarico e comportare costi di riparazione anche considerevoli, a seconda del veicolo e dei danni riscontrati.

Tra i residenti cresce quindi la preoccupazione, mentre l’invito rivolto a chi potrebbe aver assistito ai fatti è quello di segnalare eventuali movimenti sospetti e mettere a disposizione delle forze dell’ordine informazioni utili, comprese eventuali registrazioni di telecamere private.