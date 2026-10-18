Il Comune si congratula con il professore della Cattolica e direttore della Chirurgia senologica del Gemelli: “Un traguardo che rappresenta motivo di autentico orgoglio per l’intera comunità”

Allumiere, il professor Gianluca Franceschini nel 2% degli scienziati più influenti al mondo

Allumiere si congratula con il professor Gianluca Franceschini per la presenza nella “World’s Top 2% Scientists”, la classifica degli scienziati più influenti al mondo. Un riconoscimento che il Comune ha voluto sottolineare con un messaggio a nome dell’intera cittadinanza. Richiamando il valore del suo lavoro nella ricerca e nella medicina.

La graduatoria, pubblicata dalla Stanford University in collaborazione con Elsevier, considera diversi indicatori della produzione scientifica, tra i quali le citazioni ricevute dalle pubblicazioni. Valuta quindi l’impatto del lavoro dei ricercatori nella comunità scientifica internazionale. Franceschini è professore ordinario di Chirurgia generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Al Policlinico Gemelli dirige l’Unità operativa complessa di Chirurgia senologica e il Centro integrato di Senologia. Occupandosi in particolare del trattamento chirurgico dei tumori della mammella.

“Un risultato di straordinario valore, che testimonia l’eccellenza del suo percorso professionale e scientifico, la dedizione alla ricerca e il costante impegno profuso nel campo della medicina”, scrive il Comune di Allumiere. Un traguardo che l’Amministrazione definisce “motivo di autentico orgoglio per l’intera comunità di Allumiere”. Nel messaggio, il Comune sottolinea anche il significato che questo risultato può assumere per i più giovani. Ricerca scientifica, formazione e innovazione costituiscono, si legge nella nota, “pilastri essenziali per il progresso della società”. Il percorso di Franceschini diventa così “un esempio per le giovani generazioni e uno stimolo a coltivare con passione, serietà e perseveranza le proprie aspirazioni”.

Il professore, nel commentare il riconoscimento, ha voluto condividerlo con i colleghi: “I risultati sono sempre di una squadra”. Franceschini ha ringraziato il gruppo di Senologia, il Policlinico Gemelli e l’Università Cattolica. A nome della cittadinanza, il Comune gli rivolge infine gli auguri per il proseguimento dell’attività scientifica e professionale, con l’auspicio che il suo lavoro possa continuare a contribuire al progresso della medicina e al miglioramento della qualità della vita.