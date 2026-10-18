Una mattinata di pulizia tra via Pian della Carlotta e Orti della Paola. La Sindaca Elena Gubetti ringrazia i cittadini guidati da Massimo. Rieco ha ritirato i sacchi raccolti

Cerveteri, sette residenti raccolgono 18 sacchi di rifiuti abbandonati

Sette residenti e una mattinata di lavoro per ripulire l’area tra via Pian della Carlotta e Orti della Paola. Il risultato sono diciotto sacchi di rifiuti raccolti, che Rieco ha poi ritirato su richiesta dell’Amministrazione comunale. A raccontare l’iniziativa è la Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, che ha ringraziato i partecipanti, guidati da Massimo, e condannato chi continua ad abbandonare i rifiuti lungo le strade.

“Un comportamento vergognoso, incivile e inaccettabile che condanno con tutta la fermezza possibile”, ha scritto Gubetti, sottolineando la mancanza di rispetto per il territorio, l’ambiente e gli altri cittadini. Di fronte a questi comportamenti, i sette residenti hanno deciso di intervenire direttamente. “Si sono rimboccati le maniche e hanno ripulito l’intera area con dedizione e senso della comunità”, ha aggiunto la Sindaca.

Gubetti ha richiamato anche l’attività dell’Amministrazione contro l’abbandono dei rifiuti, attraverso controlli e sanzioni. Per sostenere l’intervento dei cittadini, il Comune ha attivato Rieco, che ha provveduto al ritiro immediato dei sacchi. “Un gesto straordinario che contrasta l’arroganza dei maleducati con l’amore per la propria terra. Grazie a Massimo e a tutti i partecipanti!”, ha concluso la Sindaca.