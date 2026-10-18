In piazza della Vita la giornata “One Health”, con consulenze sanitarie e attività dedicate ad alimentazione, ambiente e stili di vita. Rosaria Marino: “La salute si tutela anche fuori dagli ambulatori”

Civitavecchia, screening e vaccinazioni in piazza: la ASL Roma 4 porta la prevenzione tra i cittadini

Screening, vaccinazioni e consulenze sanitarie in piazza della Vita, a Civitavecchia. La ASL Roma 4 ha promosso il 17 ottobre la giornata “One Health”, offrendo ai cittadini la possibilità di incontrare i professionisti dell’Azienda, accedere ai servizi e ricevere indicazioni sulla prevenzione. Nel Villaggio della Prevenzione gli operatori hanno effettuato vaccinazioni, screening oncologici del colon-retto, screening diabetologici in collaborazione con ADICIV e misurazioni dei parametri vitali. Il Consultorio ha fornito informazioni sull’allattamento, sull’alimentazione in gravidanza e sulla sicurezza nei primi mille giorni. Altre consulenze hanno riguardato la nutrizione, la prevenzione delle dipendenze e il benessere animale.

Immagine generata con l’AI

L’iniziativa si inserisce nell’avvio del percorso One Health 2026 – 2027, dedicato alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità ambientale. Alla base c’è il legame tra la salute delle persone, quella degli animali e quella degli ecosistemi. Una prospettiva che considera parte della prevenzione anche la sicurezza degli alimenti e la qualità degli ambienti di vita e di lavoro.

La direttrice generale della ASL Roma 4, Rosaria Marino, ha dichiarato che “La salute si tutela anche fuori dagli ambulatori. Il nostro compito è rendere la prevenzione più accessibile e aiutare le persone a capire come le proprie scelte incidano sul benessere di tutti. Garantire alimenti sicuri e ridurre gli sprechi significa occuparsi anche dell’ambiente e delle risorse da cui dipende la nostra salute. Con One Health mettiamo in relazione competenze diverse per trasformare questa consapevolezza in abitudini quotidiane. Il dialogo con i cittadini è fondamentale per costruire fiducia nella sanità pubblica”.

Il programma ha proposto anche la camminata “Camminiamo insieme!”, nell’ambito di “Prescribe To Fitt”, e una lezione di yoga, per incoraggiare uno stile di vita attivo. Lo Science Lounge, moderato da Valeria Covacci, ha invece approfondito l’alimentazione sostenibile e il rapporto tra le scelte a tavola e l’uso responsabile delle risorse. Il giorno precedente, 16 ottobre, il tema dello spreco alimentare aveva coinvolto gli alunni delle scuole primarie con “Missione Zero Spreco”. I bambini hanno partecipato ad attività dedicate all’acquisto consapevole, alla corretta conservazione degli alimenti e al riutilizzo degli avanzi. La Capitaneria di Porto ha contribuito con approfondimenti sulla filiera ittica, mentre gli studenti dell’IIS “Stendhal” hanno preparato una merenda sana.

La giornata ha riunito il Dipartimento di Prevenzione, gli altri servizi aziendali, la Capitaneria di Porto, le associazioni e le realtà produttive locali. Attraverso questa rete la ASL Roma 4 punta a dare continuità al percorso One Health, affiancando alle prestazioni sanitarie l’educazione alla salute e accompagnando i cittadini nelle diverse fasi della vita, prima che emerga un bisogno di cura.