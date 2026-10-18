Alle 18.30 la Santa Messa di inizio ministero nella Parrocchia di Santa Maria Maggiore, presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza
Cerveteri in festa: la comunità accoglie il nuovo parroco padre Aurelio D’Intino
Un momento di grande gioia e comunione spirituale si appresta a vivere la città di Cerveteri. La comunità parrocchiale di Santa Maria Maggiore, grata al Signore, invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia ufficiale per l’ingresso del nuovo parroco, padre Aurelio D’Intino.
L’evento si terrà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 18:30. Per l’occasione, la Santa Messa di inizio mandato sarà presieduta dal vescovo della Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa Rufina, S.E. Mons. Gianrico Ruzza.
Al termine della celebrazione liturgica, la comunità si ritroverà insieme per un momento di festa conviviale, un’opportunità per esprimere un caloroso benvenuto a padre Aurelio e condividere un momento di fraternità.
A padre Aurelio va l’augurio affettuoso dell’intera comunità parrocchiale: “Che il Signore guidi e sostenga costantemente il suo ministero, sotto la protezione del manto di Maria, nostra Madre Celeste, e delle ali dell’Arcangelo Michele.”
Dettagli dell’evento:
- Dove: Parrocchia Santa Maria Maggiore, Cerveteri
- Quando: Domenica 18 ottobre 2026, ore 18:30
- Presiede: Vescovo Gianrico Ruzza
- A seguire: Momento conviviale