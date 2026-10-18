 
Cerveteri

Cerveteri in festa: la comunità accoglie il nuovo parroco padre Aurelio D’Intino

18 Ottobre 2026





Alle 18.30 la Santa Messa di inizio ministero nella Parrocchia di Santa Maria Maggiore, presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza

Cerveteri in festa: la comunità accoglie il nuovo parroco padre Aurelio D’Intino

Un momento di grande gioia e comunione spirituale si appresta a vivere la città di Cerveteri. La comunità parrocchiale di Santa Maria Maggiore, grata al Signore, invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia ufficiale per l’ingresso del nuovo parroco, padre Aurelio D’Intino.

Cerveteri in festa: la comunità accoglie il nuovo parroco padre Aurelio D’Intino
Cerveteri in festa: la comunità accoglie il nuovo parroco padre Aurelio D’Intino

L’evento si terrà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 18:30. Per l’occasione, la Santa Messa di inizio mandato sarà presieduta dal vescovo della Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa Rufina, S.E. Mons. Gianrico Ruzza.

Al termine della celebrazione liturgica, la comunità si ritroverà insieme per un momento di festa conviviale, un’opportunità per esprimere un caloroso benvenuto a padre Aurelio e condividere un momento di fraternità.

A padre Aurelio va l’augurio affettuoso dell’intera comunità parrocchiale: “Che il Signore guidi e sostenga costantemente il suo ministero, sotto la protezione del manto di Maria, nostra Madre Celeste, e delle ali dell’Arcangelo Michele.”

Dettagli dell’evento:

  • Dove: Parrocchia Santa Maria Maggiore, Cerveteri
  • Quando: Domenica 18 ottobre 2026, ore 18:30
  • Presiede: Vescovo Gianrico Ruzza
  • A seguire: Momento conviviale