Una giornata dedicata all’istruzione, alla creatività e alla partecipazione. In Piazza Rossellini esibizioni, premiazioni e riconoscimenti agli studenti. L’assessore Margherita Frappa: «Una città che celebra la propria scuola sceglie di investire nel proprio futuro».

Ladispoli, il 19 ottobre torna la Festa della Scuola: protagonisti studenti, arte e sport –

di Marco Di Marzio

Ladispoli si prepara a celebrare la Festa della Scuola, in programma lunedì 19 ottobre, un appuntamento dedicato al mondo dell’istruzione e al ruolo fondamentale che la scuola riveste nella crescita culturale, educativa e sociale della comunità.

L’iniziativa, istituita dall’Amministrazione comunale lo scorso anno in occasione del centenario della scuola, nasce con l’obiettivo di diventare una ricorrenza annuale capace di coinvolgere studenti, docenti, famiglie, istituti scolastici e realtà associative del territorio.

Sarà una giornata all’insegna della partecipazione, della creatività e dello sport, con un programma articolato tra attività negli istituti scolastici e momenti di incontro nel cuore della città.

La mattinata sarà dedicata allo sport diffuso, con iniziative organizzate nelle diverse scuole grazie alla collaborazione delle associazioni e delle società sportive locali. Spazio anche all’espressione artistica attraverso un concorso di arte e poesia, che consentirà agli studenti di presentare i lavori realizzati durante il percorso dedicato alla creatività.

Il momento centrale della manifestazione si svolgerà nel pomeriggio in Piazza Rossellini, dove alle ore 16:30 è previsto l’arrivo delle scuole e degli studenti. Nella piazza saranno allestiti gli stand degli istituti scolastici, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di conoscere da vicino le attività e le esperienze educative sviluppate durante l’anno.

Alle ore 17:00 si terranno i saluti istituzionali, seguiti dalle performance degli istituti scolastici, dalle esibizioni musicali e artistiche e da altri momenti di condivisione.

A conclusione della giornata si svolgeranno le premiazioni dei concorsi e la consegna dei riconoscimenti a tutte le classi e ai singoli studenti che avranno partecipato alle attività, oltre che alle associazioni e alle realtà che avranno contribuito all’organizzazione dell’iniziativa.

A sottolineare il significato della manifestazione è Margherita Frappa, assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Ladispoli:

«La Festa della Scuola vuole celebrare una delle istituzioni più importanti della nostra società. Ringrazio i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti, le famiglie e tutte le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata. Una città che celebra la propria scuola sceglie di investire nel proprio futuro».

La manifestazione rappresenta dunque non soltanto un’occasione di festa, ma anche un momento per valorizzare il lavoro quotidiano delle istituzioni scolastiche e rafforzare il legame tra il mondo dell’istruzione e la comunità locale.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare alla Festa della Scuola, per condividere una giornata dedicata ai giovani, ai loro talenti e al futuro della città.