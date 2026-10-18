Il 16 ottobre i “Diavoli Gialli” del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti protagonisti di una giornata di solidarietà organizzata in collaborazione con il Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV. Un’iniziativa a sostegno del Policlinico Gemelli che rafforza il legame tra Forze Armate, volontariato e territorio.

Esercito, i paracadutisti della Folgore donano il sangue a Bracciano: raccolte oltre 60 sacche –

BRACCIANO – Un gesto concreto di solidarietà che unisce il senso del dovere militare all’impegno civile e alla tutela della salute pubblica. Lo scorso 16 ottobre, i paracadutisti del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore” sono stati protagonisti di una giornata dedicata alla donazione del sangue, organizzata in Piazza IV Novembre a Bracciano in collaborazione con il Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV, a favore della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione degli artiglieri paracadutisti, conosciuti come i “Diavoli Gialli”, consentendo di raccogliere oltre 60 sacche di sangue, un contributo importante per sostenere le necessità trasfusionali e le attività assistenziali del Policlinico Gemelli.

Un risultato che assume particolare rilevanza considerando quanto la disponibilità di sangue rappresenti una risorsa indispensabile per il funzionamento delle strutture ospedaliere, dagli interventi chirurgici alle emergenze, fino ai percorsi terapeutici dei pazienti affetti da patologie oncologiche e croniche.

La giornata del 16 ottobre non costituisce un appuntamento isolato, ma si inserisce in un programma annuale di iniziative dedicate alla donazione del sangue che il 185° Reggimento ha promosso nel corso del 2026. Un impegno continuativo attraverso il quale il personale militare testimonia la propria vicinanza alla popolazione, affiancando alle attività istituzionali una concreta attenzione verso le esigenze della collettività.

La collaborazione con il Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV conferma inoltre l’importanza della sinergia tra associazionismo, istituzioni e Forze Armate nella promozione della cultura della donazione. Un rapporto che permette di trasformare la sensibilità individuale in iniziative organizzate, capaci di produrre risultati tangibili a beneficio dei pazienti.

All’appuntamento hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni e delle realtà associative locali. Presenti il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, il presidente del Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV, Giovanni Bonetti, la presidente dell’Associazione Volontari Antincendi Boschivi, Enza Vergari, e il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri Lago di Bracciano, Luogotenente Giovanni Ciraolo.

La loro partecipazione ha sottolineato il valore di un’iniziativa che, oltre alla raccolta di sangue, ha rappresentato un momento di incontro e condivisione tra le diverse componenti della comunità locale, accomunate dall’attenzione verso il volontariato e la solidarietà.

Il comandante del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore”, Colonnello Alberto Licci, ha evidenziato come queste attività confermino il profondo legame dei “Diavoli Gialli” con il territorio e la volontà del Reparto di promuovere valori fondamentali quali la solidarietà, la coesione e il servizio alla collettività.

La donazione del sangue rappresenta, del resto, una delle espressioni più immediate e concrete della responsabilità sociale. Un gesto volontario che non richiede grandi risorse materiali, ma che può rivelarsi determinante per la vita di chi affronta una situazione di emergenza o un delicato percorso di cura.

In questo contesto, il contributo dei militari della Folgore assume anche un importante significato educativo, richiamando l’attenzione sulla necessità di garantire donazioni regolari e di sensibilizzare un numero sempre maggiore di cittadini.

Le oltre 60 sacche raccolte a Bracciano il 16 ottobre rappresentano così non soltanto un risultato sanitario, ma anche il simbolo di una collaborazione virtuosa tra il mondo militare, il volontariato e le istituzioni.

Una testimonianza di come il servizio al Paese possa esprimersi anche attraverso un gesto semplice, silenzioso e profondamente umano: donare il proprio sangue per contribuire a salvare la vita degli altri.

(Foto a cura del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti “Folgore”)