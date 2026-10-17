A Ladispoli sarà obbligatorio mantenere installati posti disabili davanti a farmacie, parafarmacie e sanitari

Ladispoli, approvata una mozione del PD per i parcheggi disabili –

“Durante lo scorso consiglio comunale, a seguito di diverse segnalazioni, abbiamo presentato una mozione per chiedere l’installazione di parcheggi disabili davanti la farmacia di Via Ancona”, scrivono sui social i consiglieri del PD di Ladispoli.

Una mozione che ha avuto un grande risultato bipartisan: “La mozione è stata emendata estendendo questo obbligo a tutte le farmacie, parafarmacie e sanitari di Ladispoli e successivamente approvata all’unanimità”, spiegano dal PD.