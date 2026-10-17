Il tema di quest’anno è “A Peaceful and Inclusive World” (Un mondo pacifico e inclusivo)

Scout e radioamatori insiemi per il Jamboree on the Air 2026 –

Il Jamboree on the Air 2026 è il più grande evento mondiale annuale digitale e radiofonico dello scautismo e quest’anno sii tiene dal 16 al 18 ottobre 2026.

Il tema di quest’anno è “A Peaceful and Inclusive World” (Un mondo pacifico e inclusivo), dedicato a promuovere la pace, il dialogo e il contrasto alla discriminazione e all’odio online.

Le attività comprendono collegamenti tra radioamatori (onde corte HF, VHF/UHF, DMR), videochiamate globali, chat moderate (ScoutLink / Rocket.Chat), sfide di sostenibilità e la piattaforma digitale ScoutPass per i badge.

A Ladispoli iniziative si terranno presso la riserva naturale Palude di Torre Flavia a Ladispoli domenica 18 ottobre con il gruppo scout Mentana AGESCI a partire dalle 9.30 del mattino.

Il supporto tecnico e logistico sarà a cura dell’Associazione Radioamatori Italiani sezione Alto Lazio con l’utilizzo del nominativo radio speciale: II0SAL