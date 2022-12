Profumi equivalenti, detergenti biologici, cosmesi naturale che rispetta la pelle e l’ambiente. E tante idee originali per regali di Natale perfetti per tutta la famiglia

Il Natale si avvicina e con lui anche la corsa ai regali. Una soluzione a questo ce la danno Anna e Marco, i titolari della Saponeria EcoBio a Ladispoli, offrendo un’ampia gamma di prodotti e idee regalo dal cuore green. Per di più Anna afferma che “scegliere questo tipo di prodotti non è più dispendioso rispetto ai classici in quanto il margine di guadagno in qualità e benessere è nettamente maggiore”.

Nella loro punto vendita situato nel cuore di Ladispoli in Via Odescalchi 103 si trovano detergenti biologici ed ecosostenibili per la cura della casa, profumi equivalenti, articoli per il make-up, saponi e detersivi alla spina, prodotti per capelli e tanto altro. Tutti i loro articoli, inoltre, possono essere acquistati anche sul loro e-commerce comodamente da casa.

Un regalo ecosostenibile

“Fare regali ecosostenibili è una scelta consapevole e un investimento per il futuro” spiega Marco. Per Natale infatti la Saponeria ha pensato a delle box natalizie originali per regali adatti a tutta la famiglia, un’ ottima idea green oltre ai sali da bagno, le bath bomb, le candele profumate, prodotti per capelli e make up.









Saponeria EcoBio: profumi e detersivi alla spina

I saponi e detergenti alla spina sono sicuramente tra i prodotti di punta… convenienti per le nostre tasche, sostenibili per l’ambiente! Basta recarsi alla Saponeria con i vecchi flaconi vuoti per riempirli ed evitare così un inutile spreco di plastica. Si possono scegliere tra tantissime profumazioni disponibili spaziando tra detersivi, ammorbidenti, saponi per il corpo, detersivi per la lavatrice, per il bucato a mano, per la lavastoviglie e molto altro. Allo stesso modo si potrà fare con i profumi equivalenti per i quali basterà portare un vecchio contenitore che verrà poi riempito del profumo che più preferiamo.

Cosmetici naturali per la bellezza e il benessere

Un prodotto biologico è garanzia di qualità, filiera controllata e certificazione. E questo è molto importante, soprattutto quando si parla della cura della nostra pelle. I prodotti per il viso e corpo della Saponeria EcoBio non contengono sostanze dannose per la salute e per l’ambiente. Inoltre la grande scelta del reparto cosmesi è vastissima, dai rossetti ai prodotti per gli occhi tutti rigorosamente naturali e adatti ad ogni tipo di pelle!

Articoli selezionati con miglior rapporto qualità prezzo

Anna e Marco, con i loro dodici anni di esperienza nel settore Eco e Bio propongono esclusivamente i migliori prodotti sul mercato. Inoltre, data la crescente richiesta di prodotti sostenibili e Made in Italy, si sono affidati alle migliori ditte produttrici di articoli biologici per la cura della persona e della casa.



saponeria ecobio ladispoli

Dopo un’attenta selezione e accordi con i migliori fornitori sul mercato sono riusciti a portare nel loro negozio i più validi prodotti della categoria. Tra i tanti brand troviamo Purobio, Anarchia, Greenatural, Saponaria e Alkemilla e tantissimi altri marchi di qualità.

Saponeria EcoBio – idee regalo green

Saponeria EcoBio – contatti e social

Il punto vendita della Saponeria EcoBio è aperto da Lunedì al Sabato dalle 9:30-13.30 e dalle 15:30 -19:30 e la Domenica dalle 9:30 alle 15:30.

Negozio on-line: saponerialadispoli.it | Pagina Facebook | Pagina Instagram | Telefono: 392 501 1783

