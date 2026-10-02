Su impulso del sindaco Alessio Manuelli e della consigliera Clelia Di Liello, nei prossimi giorni approderà in Giunta la proposta di delibera. In programma iniziative con scuole e associazioni e la cerimonia di consegna della “Lampada della Pace”

Santa Marinella verso l’adesione al “Giro d’Italia per la Pace” –

SANTA MARINELLA – Santa Marinella si prepara ad aderire ufficialmente al “Giro d’Italia per la Pace”. Nei prossimi giorni verrà infatti presentata formalmente in Giunta, su impulso del sindaco Alessio Manuelli e della consigliera Clelia Di Liello, la proposta di delibera che sancirà l’adesione del Comune all’iniziativa.

Il progetto si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il 40° anniversario del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e rappresenta un percorso, itinerante e ideale, che attraversa il Paese con l’obiettivo di promuovere la cultura del dialogo, della fratellanza, dei diritti umani e della nonviolenza.

Con l’adesione, l’Amministrazione comunale intende ribadire la vocazione di Santa Marinella come città aperta ai valori della solidarietà e dei diritti umani, trasformando l’iniziativa in un’occasione di partecipazione e approfondimento attraverso un ciclo di eventi rivolti alla cittadinanza.

«Essere comunità di pace – sottolinea il sindaco Alessio Manuelli – significa riconoscere che la pace non è un dato acquisito, ma un impegno continuo che richiede consapevolezza, partecipazione e responsabilità collettiva. Partendo da questa premessa, l’iniziativa intende offrire alla cittadinanza uno spazio di riflessione e dialogo per comprendere come le responsabilità del passato e le scelte del presente incidano profondamente sulla costruzione di società più giuste, inclusive e non violente».

L’adesione al Giro d’Italia per la Pace rappresenterà dunque il punto di partenza di un percorso più ampio. Sono previsti appuntamenti, incontri e rassegne tematiche capaci di coinvolgere le scuole, le associazioni locali e l’intera comunità cittadina.

Tra i momenti annunciati figura anche la cerimonia di consegna della “Lampada della Pace”, destinata a rappresentare simbolicamente l’impegno della città nella diffusione di una cultura fondata sul confronto, sul rispetto e sulla convivenza civile.

L’obiettivo dell’Amministrazione è fare di Santa Marinella un punto di riferimento territoriale per il dialogo sui grandi temi dello scenario internazionale, della pace, dei diritti umani e della convivenza civile, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni e il tessuto associativo cittadino.

Ulteriori dettagli sul percorso di adesione e sul calendario delle iniziative collegate saranno illustrati nel corso di una presentazione pubblica che si terrà dopo l’approvazione della delibera da parte della Giunta comunale.