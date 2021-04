Santa Marinella, tutti uniti per ripulire la spiaggia del Banzai

Share Pin 1 Condivisioni

L’iniziativa di clean-up è organizzata dal Clean Up Santa Severa nell’ambito dell’evento nazionale #UNITIPERILMARE

#UNITIPERILMARE è un’iniziativa nazionale organizzata da Sons Of The Ocean, definita “il più grande evento nazionale di clean-up per numero di associazioni”.

All’iniziativa parteciperanno più di 70 associazioni da tutta Italia: per clean-up s’intende l’attività di gruppi di cittadini che si riuniscono in escursioni per la raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente.

Il 9 maggio si terrà il secondo appuntamento di #UNITIPERILMARE e l’ODV Clean Up Santa Severa organizza e promuove l’evento sul litorale di Santa Marinella.

“Grazie all’applicazione di protocolli testati sul campo, metteremo in pratica un metodo di catalogazione dei rifiuti trovati, per raccogliere dati e sensibilizzare efficacemente sul tema”, si legge nella nota ufficiale.

L’intervento si svolgerà in collaborazione con l’ASD Banzai Sporting Club nel loro tratto di spiaggia, considerato tra i 5 migliori spot di litorale per surfare in Italia.

L’evento, inoltre, è registrato sul portale web dedicato “Oceans Initiative” dell’organizzazione ambientale non-profit Surfrider Foundation Europe, che dal 1990 si batte per la protezione e la valorizzazione di oceani e spiagge e che supporterà il clean-up mettendo a disposizione attrezzature ad-hoc.

L’iniziativa, che vedrà l’impegno di volontari, amici, cittadini e surfers, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-covid.

“Ci raccomandiamo inoltre di indossare scarpe comode e di portare con sé una borraccia per l’acqua”, scrivono gli organizzatori.

Saranno forniti guanti puliti e tutto l’occorrente per effettuare l’intervento di pulizia per chi ne farà richiesta.