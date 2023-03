Santa Marinella, Tidei: “Primo maggio per un pic nic al parco Quartaccia” –

Santa Marinella, Tidei: “Primo maggio per un pic nic al parco Quartaccia”

Scampagnata del primo maggio a due passi da casa, per scoprire la nuova area picnic e barbecue, allestita all’interno del parco della zona Quartaccia di Santa Marinella. Fervono i lavori per bonificare il terreno e realizzare, nella nuova area verde comunale, la prima che sorge in un quartiere periferico della cittadina, una zona completamente attrezzata, con panche e tavolini, che potranno essere utilizzati da tante comitive e famiglie anche con bambini, per trascorrere serenamente alcune ore all’aria aperta e in un luogo sicuro. Sarà molto bello fare merenda immersi nel verde senza dover affrontare anche lunghe code in auto verso le mete di campagna del comprensorio, talvolta persino troppo frequentate durante le feste di primavera. “Vogliamo lanciare questo invito, che rivolgiamo a tutti gli abitanti ma anche ai tanti turisti che già nei fine settimana affollano Santa Marinella e Santa Severa, e per l’occasione, ovvero la festa dei lavoratori, metteremo a loro disposizione un nuovo parco che, simbolicamente, potrà essere inaugurato proprio in concomitanza di uno degli appuntamenti più classici del primo maggio, con l’immancabile il picnic sull’ erba. Al Parco Quartaccia però gli ospiti, come detto, avranno a disposizione anche i tavolini e due punti barbecue dove poter realizzare le tradizionali grigliate di carne, una delle pietanze preferite che non possono mancare nel pranzo di festa del primo maggio. Potrà sembrare solo una piccola iniziativa forse, se la si paragona ai tanti progetti realizzati, o in essere, che questa amministrazione sta portando avanti, ma credo che anche questi interventi possano essere apprezzati dalla popolazione, soprattutto perché sono finalizzati a migliorare la qualità della vita, offrendo nuovi servizi”. Lo dichiarano il sindaco Pietro Tidei e il consigliere Andrea Amanati .