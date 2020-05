Condividi Pin 0 Condivisioni

L’appello del primo cittadino in attesa della Fase2

Santa Marinella, Tidei: “Nelle ordinanze del governo e della regione dubbi che stiamo chiarendo”

Cari concittadini, l’annuncio di Conte della fase 2 e l’ordinanza di ieri emessa da Zingaretti hanno suscitato in molti di noi un sentimento di libertà e la voglia di tornare alla vita quotidiana.

Purtroppo spetta a noi sindaci decifrare i decreti ed applicarli a tutela della salute della nostra comunità.

Nel dpcm 26 aprile e nell’ordinanza del Presidente della Regione ci sono dei dubbi che stiamo chiarendo in attesa poi,di circolari esplicative come quella pervenuta oggi dal Ministero dell’Interno.

Non vorrei apparire come il cattivo , ho dei figli,dei nipoti e so che vuol dire stare a casa da così tanto tempo.

Al tempo stesso, l’esperienza personale del COVID e la responsabilità che come Sindaco ho per la vostra incolumità mi portano ad essere cauto e, talvolta, abbastanza rigido.

*Ribadisco che l’ordinanza sindacale di ieri sarà valevole da domani sino alla data del 6 maggio, data dell’entrata in vigore di quella Regionale.*

*Utilizzeremo questo piccolo gap per chiarire , anche con la Regione ogni minimo dubbio.*

*Dal 6maggio ci adegueremo alle prescrizioni regionali sperando di aver chiaro se permane il divieto delle attività in acqua per effetto di un decreto emesso dalla Regione stessa.*

*Vi chiedo di aspettare e di non abbassare la guardia, questa pandemia ha creato danni inenarrabili e tanti morti che meritano qualche giorno di pazienza in più.*

Il Sindaco *Pietro Tidei*