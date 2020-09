Share Pin 1 Condivisioni

Il Comune pronto a riaprire le scuole in sicurezza. Il Sindaco: ”Distanziamento garantito”

Santa Marinella, Tidei: ”Il 12 settembre l’inaugurazione della nuova palestra dell’I.C. Piazzale Della Gioventù”

di Beatrice Pucci

Molte le novità che il Comune di Santa Marinella ha in serbo per l’inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021 dove saranno ovviamente garantite tutte le norme di sicurezza.

Prima fra tutte l’inaugurazione della nuova palestra dell’Istituto Comprensivo Piazzale Della Gioventù che sarà nuovamente accessibile il 12 settembre in occasione dell’incontro con il Sindaco Pietro Tidei e le famiglie degli alunni di tutte le scuole della città. “Un’occasione importante in cui potremo avere la possibilità non solo di salutare ed informare tutti i genitori, ma anche di instaurare insieme un circuito virtuoso per così meglio gestire il sistema scolastico comunale” ha dichiarato il Primo Cittadino.

“Dopo circa 30 anni quindi gli studenti potranno abbracciare una palestra finalmente ristrutturata e resa confortevole per tutti”.

“Abbiamo lavorato assiduamente per ottemperare a tutte quelle che erano le direttive Covid – ha aggiunto il Sindaco Tidei – Ciascun Istituto avrà un’entrata e un’uscita e gli accessi saranno organizzati nel miglior modo possibile. Inoltre all’ingresso saranno presenti degli steward che avranno il compito di misurare la temperatura degli studenti”.

Buone notizie anche in termine di “spazio”. Tidei ha riferito che, a differenza di altri comuni d’Italia che si sono dovuti confrontare con problemi di spazio, quello di Santa Marinella ne ha fin troppo. “Nel caso in cui non arrivassero per tempo i nuovi arredi, non vi saranno problemi, abbiamo tutto lo spazio necessario per poter iniziare in sicurezza. Anche le aule sono pronte ad accogliere i ragazzi, stiamo provvedendo alla loro pulizia e tinteggiatura”.

Inoltre per dicembre la città potrà riabbracciare finalmente la Scuola Vignacce e successivi saranno invece i lavori del valore di 600 mila euro che prenderanno il via presso l’I.C. Piazzale Della Gioventù, insomma la scuola sarà messa a nuovo.

“Stiamo individuando spazi liberi in alcune scuole per poter realizzare palestre all’aperto e zone di svago. Ad esempio, nella Scuola Pirgus ci stiamo adoperando per utilizzare quell’area laterale di giardino per fare una piccola palestra e alla Scuola Centro stiamo rinnovando tutti i locali e tinteggiando. In serbo anche in questo caso, la possibilità di fare una palestra nel cortile della scuola.

Grazie al contributo regionale a nostra disposizione avremo anche due aule didattiche nuove, di supporto, che dovremo acquistare in prefabbricato.

Il trasporto pubblico sarà funzionante e comprenderà il giusto numero di persone, proprio come prevede la legge. Purtroppo ad oggi sono solo 53 le persone che hanno effettuato le iscrizioni”.

La mensa prenderà il via il 4 ottobre e, anche in questo caso, il Sindaco ha ribadito che il distanziamento sarà garantito.

Il sindaco Pietro Tidei ha concluso lasciando un messaggio a tutti gli studenti che il 14 torneranno tra i banchi di scuola: “Indossate le mascherine perché sono obbligatorie. Nel corso delle lezioni sarà possibile abbassarle, ma appena sono necessari spostamenti, dovrà essere indossata nuovamente. Attenzione perché il virus è ancora tra di noi”.