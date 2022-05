Santa Marinella, Tidei: “Da Paese che Vorrei solite polemiche pretestuose” –

Santa Marinella, Tidei: “Da Paese che Vorrei solite polemiche pretestuose”

“Il risanamento del bilancio di Santa Marinella è solo frutto di un’attenta gestione delle risorse amministrative. Questa è l’unica verità e gli esponenti del Paese che vorrei invece di mistificare come loro solito la realtà a avrebbero fatto meglio a ricordare ai cittadini di chi sono le colpe se le casse del comune era vuote perché è bene ricordare che il dissesto finanziaria è stato causato da i nostri predecessori che al nostro contrario hanno sperperato il denaro pubblico.”

Lo dichiara in un comunicato il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei, affermando inoltre:

“Questo avrebbero dovuto raccontare ai cittadini i consiglieri del Paese che Vorrei almeno avrebbero saputo con di chi erano le responsabilità per i sacrifici fatti e di chi i meriti per aver risanato i conti in rosso.

Questa amministrazione è invece riuscita con grande impegno a chiudere il bilancio consuntivo del 2021 con un avanzo di quasi un milione e trecentomila euro è frutto come più volte detto di una serie di interventi e tagli alle spese e abbiamo rivisto tutti i contratti in essere con il comune scoprendo che in passato per gli stessi servizi l’amministrazione spendeva esattamente il doppio.

Su questo avrebbero dovuto soffermarsi i consiglieri del Paese che Vorrei che forse avrebbero anche potuto riconoscere a questa amministrazione i meriti avuti anche nel reperire fondi e finanziamenti che hanno permesso di riqualificare tutta l’impiantistica sportiva e l’edilizia scolastica senza pesare sulle casse del comune.

Ma come al solito è più facile criticare strumentalmente con delle frasi ad effetto per carpire un qualche consenso. Credo pero che quanto è stato fatto e tutte le iniziative che stiamo mettendo in campo, come l’apertura di un ospedale potranno essere apprezzate dalla popolazione che sono sicuro non si farà incantare dalle parole al vento del Paese che Vorrei ma deciderà alle prossime elezioni a chi dare fiducia sulla base di fatti concreti e risultati raggiunti.”