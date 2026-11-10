Santa Marinella si accende per il Natale: al via l’installazione delle luminarie

Sono ufficialmente iniziati i lavori per l’allestimento delle luminarie natalizie a Santa Marinella. Il Comune è al lavoro per trasformare le vie e le piazze del territorio in un percorso accogliente di luci e decorazioni, pensato per accompagnare cittadini e visitatori verso le festività.

L’intervento prevede l’illuminazione dei punti snodo del centro cittadino, delle principali vie commerciali e della frazione di Santa Severa. L’obiettivo dell’amministrazione è sostenere il commercio locale e regalare alla comunità un’atmosfera di festa diffusa in tutto il territorio.