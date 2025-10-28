Santa Marinella Rugby: L’Under 12 in campo per una giornata all’insegna dei veri valori rugbistici

SANTA MARINELLA – È partita con grande entusiasmo la stagione per i giovani atleti del Santa Marinella Rugby. Domenica scorsa, presso il campo di Via delle Colonie, si è svolto il primo importante appuntamento della stagione con il Raggruppamento Under 12, un evento che ha unito sport, amicizia e lealtà, valori fondamentali del rugby.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti dalle province di Roma e Latina, trasformando Santa Marinella in una vera e propria capitale ovale giovanile.

Ottime prestazioni in campo

I ragazzi santamarinellesi, di cui tre all’esordio assoluto, hanno dimostrato grande grinta, entusiasmo e un notevole spirito di squadra. Hanno saputo tenere un ottimo ritmo partita, producendo bellissime azioni di gioco grazie alla proficua collaborazione con i pari età del Villa Pamphili, con i quali hanno condiviso lo schieramento in campo per l’occasione.

Un ringraziamento speciale va a tutte le società che hanno reso possibile questa bellissima giornata: Nea Ostia, Civitavecchia Centumcellae, All Reds Roma, Villa Pamphili, Rugby Roma Olimpic Club, Rugby Club Latina e Nuova Rugby Roma.

Il Terzo Tempo e i Ringraziamenti

La giornata si è conclusa, come da tradizione, con il fondamentale “terzo tempo”, un momento di condivisione che ha visto riuniti, in campo e fuori, tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Un grazie di cuore è rivolto a tutti i ragazzi per l’impegno, ai genitori, agli allenatori e ai dirigenti del movimento rugbistico locale.

Il Santa Marinella Rugby annuncia che a breve verranno organizzati ulteriori appuntamenti. Appassionati e curiosi sono ovviamente invitati a partecipare per scoprire e sostenere questo bellissimo sport.