Appuntamento venerdì 20 agosto con il maestro Stefano Mhanna impegnato al pianoforte, al violino e all’organo

Santa Marinella, prosegue la stagione concertistica estiva della Parrocchia di San Giuseppe –

Riceviamo e pubblichiamo –

Prosegue la stagione concertistica estiva della Parrocchia di S. Giuseppe in S. Marinella: venerdì 20 penultimo appuntamento, nuovamente con il M° Stefano Mhanna impegnato al pianoforte, al violino e all’organo.













Una serata all’insegna del virtuosismo: i brani in programma al pianoforte (“Totentanz” in Re minore di Franz Liszt) ed al violino (“Ciaccona dalla partita n° 2 in Re minore BWV 1004 per violino solo di Johann Sebastian Bach), richiedono infatti all’esecutore una capacità tecnica ed interpretativa davvero estrema. Nel “Totentanz” di Listz il pianoforte viene infatti utilizzato al massimo della sua capacità, sia con effetti di percussione, sia con lo sfruttamento delle zone estreme della tastiera, verso il grave come verso l’acuto. Mai nome (“Danza macabra”) fu più appropriato: qui vediamo letteralmente danzare la morte. Quanto alla “Ciaccona” di Bach, trattasi di una delle pagine più universalmente esaltate della musica strumentale, ricca delle più ardite figurazioni del virtuosismo violinistico.

Il Concerto…o meglio la serata di Musica e Spiritualità, (perché le esecuzioni musicali si alterneranno con delle meditazioni ispirate agli autori ed ai brani prescelti), si concluderà all’organo con il Concerto n° 3 in Do Maggiore BWV 594 “Grosso Mogul” di Vivaldi-Bach: un brano assai meno impegnativo per l’interprete ma ricco di quella freschezza e di quell’inventiva tipicamente vivaldiana che Bach, nella sua trascrizione per organo, valorizza e perfeziona.

Come di consueto è possibile scaricare il programma del concerto dal sito www.stjosephchoir.it . Per maggiori informazioni si può scrivere a [email protected] o telefonare al n° 348-8748548.

Appuntamento dunque venerdì 20 agosto alle 21,15 presso la chiesa di San Giuseppe in Via della Libertà 17 a Santa Marinella. Ingresso libero con obbligo di mascherina e distanziamento.