Il sindaco Tidei si appella ai cittadini e ai vacanzieri: “Rispettiamo le distanze. Il rischio di aumento dei positivi esiste”

Santa Marinella, pronte a riaprire le sabbie nere –

A breve la Perla del Tirreno avrà a disposizione anche le sabbie nere. Ad annunciarlo in un video è stato il sindaco Pietro Tidei che ha fatto il punto della situazione sulle spiagge dopo il fine settimana appena trascorso.

Sono stati molti i romani che durante il week end si sono riversati in città per godersi una giornata di sole. Alcuni di loro però non sono potuti scendere in spiaggia a causa del “tutto esaurito”.

“Dobbiamo mantenere le distanze – ha spiegato il primo cittadino – ma là dove si registra il tutto esaurito non si può entrare”.

L’invito dunque è quello di andare alla ricerca di uno spazio libero. Se questo non ci dovesse essere “pazienza”.

“Apriremo a breve le spiagge nere – ha annunciato Tidei – con il parcheggio che sarà gestito dalla multiservizi”.

Ma per il resto il Comune alza le mani: “Le spiagge sono quelle. Pazienza. Rispettiamo le distanze”.

“Il rischio di poter aumentare i positivi – ha concluso Tidei – ci sta perché c’è troppa maleducazione e mancanza di rispetto delle regole”.