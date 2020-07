Condividi Pin 1 Condivisioni

I funerali alle 16 alla Parrocchia Santissima Trinità

Cerveteri, domani l’ultimo saluto a Gianluca Filiali –

Le città di Ladispoli e Cerveteri saluteranno per l’ultima volta, domani, Gianluca Filiali.

Il 46enne è venuto a mancare venerdì sera.

Stava trascorrendo una serata in bici insieme a un suo familiare quando purtroppo è caduto colto da un malore.

Il giovane, amante del surf era molto conosciuto in città.

Filiali era sopravvissuto nel 2002 all’attentato del Sari Club a Bali, dove si trovava insieme ad altri cinque ladispolani.

Erano le 23.05 del 12 ottobre 2002 quando un attentatore fece esplodere la prima bomba, nascosta nel suo zaino, all’interno del Paddy’s Pub provocando la fuga di molti clienti.

Quindici secondi dopo una seconda e più potente bomba nascosta in un furgone parcheggiato a lato della strada fu fatta esplodere da un attentatore suicida fuori dal Sari Club, un locale all’aperto sempre affollato e frequentato da surfisti.

Gianluca Filiali era partito il 4 ottobre insieme ad altre quattro persone di Ladispoli alla ricerca dell’onda oceanica da cavalcare.

Il ragazzo, con un passato agonistico aveva realizzato il suo sogno aprendo proprio a Ladispoli “Onda d’urto” un negozio di attrezzature per il surf.

La notte dell’attentato di Bali stava passeggiando vicino al Sari Club quando sentì un boato e visto un bagliore accecante prima di essere investito dal fuoco, dal fumo e dalle schegge.

Per fortuna nulla di grave, con il ragazzo che si era recato in ospedale per farsi curare.

Venerdì sera la drammatica notizia che ha gettato nello sconforto un’intera città.

I funerali avranno luogo domani alle 16 nella Parrocchia Santissima Trinità di Cerveteri