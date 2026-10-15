Santa Marinella, PD e Amanati sulle asfaltature: “I fondi ci sono, ma le strade restano un colabrodo”

“Sono passati dodici mesi. Otto mesi di commissariamento e quattro mesi della nuova Amministrazione. Un anno intero in cui i cittadini di Santa Marinella e Santa Severa attendono una risposta semplice: quando partiranno i lavori di asfaltatura delle strade? Si tratta di interventi già programmati con risorse comunali pari a circa 1 milione e 400 mila euro, stanziate dalla precedente amministrazione. Quest’ultima, grazie anche a fondi della Regione Lazio per un importo di 513 mila euro, aveva già provveduto all’asfaltatura di diverse zone centrali e periferiche del territorio comunale”.

“Di quell’elenco di interventi, ad oggi sono state realizzate solo Via Lazio e Piazzale del Cimitero. Le restanti strade, pur avendo le risorse già stanziate, rimangono ancora in attesa di asfaltatura: Via delle Magnolie/Magnolie lato fosso, Via delle Margherite, Via Verdun, Via Pascoli, da Via Pirandello al fosso, Via Parini, da Via Belli a Via Leopardi, Via Belli, Via IV Novembre, da Via Punico a Via Bligny Via Leopardi, da Via D’Annunzio verso monte, Via Volta dal civico 25 al parcheggio Maiorca, Via del Mattatoio, Via dei Cipressi, Via Montenero, Via delle Camelie, Via dei Balivi da L.re Pyrgi a Via della Monacella, Via dei Pelasgi dal civico 5 a Via dei Normanni, Via Catone, da S.S. Aurelia a Via Meleagro, Via Poggio Bellavista, da Via delle Colonie al sovrappasso autostradale, Via Castelsecco, da sottopasso FFSS verso autostrada, Via Lago d’Iseo, Lungomare Marconi da Via Beato Cusmano a Via Punico, Via Isonzo”.

“Sono strade ridotte a un colabrodo: manti stradali sconnessi, buche profonde e avvallamenti che rappresentano un pericolo costante per auto, moto, biciclette e pedoni. Situazioni che, senza un intervento urgente, si trasformano in un rischio concreto per la sicurezza di tutti. E’ passato un anno: cosa si aspetta a intervenire? dichiara Andrea Amanati, capogruppo del PD in Consiglio comunale. Con l’arrivo della stagione delle piogge, la situazione è destinata a peggiorare drasticamente: l’acqua s’infiltrerà nelle crepe, il manto stradale si sgretolerà ulteriormente e quello che oggi costa X, domani costerà il doppio. È un grave errore: si rischia di sprecare risorse aggiuntive per riparare ciò che si sarebbe potuto sistemare subito, con i fondi già disponibili. La città non può più attendere, conclude Amanati. Chiediamo quindi all’Amministrazione di dire con chiarezza ai cittadini:

1. Con quale cronoprogramma dei lavori di asfaltatura si intende iniziare?

2. Perché, dopo il commissariamento, non si sta intervendendo?

3. Quando verranno messe in sicurezza le strade più ammalorate?”

“La manutenzione delle strade è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza, il decoro e la cura di Santa Marinella e Santa Severa: un dovere di chi governa, non una concessione dall’alto. A fronte di risorse economiche già stanziate e disponibili, la nostra comunità continua a subire ritardi del tutto ingiustificati. Chiediamo risposte certe e concrete: quando partiranno i lavori per restituire ai cittadini strade finalmente asfaltate e sicure?”

La Segretaria del Circolo Lucia Gaglione

Il Direttivo del Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa

Il capogruppo in Consiglio comunale Andrea Amanati