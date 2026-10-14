Santa Marinella in lutto: addio a Marinella Elia, storico punto di riferimento dell’impegno civile e dell’ANPI

SANTA MARINELLA – La comunità di Santa Marinella piange la scomparsa di Marinella Elia, figura centrale della vita politica, culturale e sociale del litorale. Già presidente e segretaria della sezione locale dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), ha dedicato gran parte della sua vita alla difesa dei valori costituzionali, della memoria democratica e della giustizia sociale.

Il cordoglio dell’Amministrazione Comunale

Attraverso una nota ufficiale, l’Amministrazione comunale di Santa Marinella si è unita al dolore della famiglia, ricordando la concittadina come un «esempio di donna libera e indipendente, sempre pronta a difendere i valori della Costituzione».