Una raccolta firme per gli amici a quattro zampe: l’iniziativa di Fabio Bonfili per Cerveteri, Cerenova e Valcanneto

Bonfili: “Nuova aree di sgambamento a Cerveteri e interventi in quelle già presenti a Cerenova e Valcanneto”

CERVETERI – Una nuova area sgambamento cani a Cerveteri e interventi di miglioramento per quelle già presenti sul territorio a Cerenova e Valcanneto. È questa la proposta lanciata da Fabio Bonfili, che ha dato il via a una raccolta firme per chiedere all’amministrazione comunale spazi adeguati, sicuri e ben attrezzati dedicati agli animali d’affezione.

Un’iniziativa che nasce dalla sensibilità verso il benessere degli animali e dal desiderio di riqualificare il territorio, ponendo l’attenzione su esigenze sempre più sentite dai cittadini.

Spazi sicuri, ombra e servizi

L’obiettivo della petizione è quello di sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza per ottenere aree verdi attrezzate con servizi essenziali: alberi per garantire l’ombra, fontanelle d’acqua, panchine per i proprietari e recinzioni sicure dove i cani possano muoversi in totale libertà.

“Ci sono battaglie che non si combattono per interesse personale, ma per amore, per chi non ha voce e non può chiedere nulla. I nostri cani ci regalano amore ogni giorno, ci aspettano, ci fanno compagnia e diventano parte della nostra famiglia. Chiedono così poco e ci danno così tanto. Per questo credo che meritino spazi adeguati dove poter correre, giocare ed essere felici.”

Convivenza e attenzione al territorio

Un punto centrale del progetto riguarda la convivenza armoniosa con gli altri spazi pubblici. L’iniziativa non mira a sottrarre risorse o aree dedicate ad altre attività, ma a promuovere un’integrazione equilibrata degli spazi urbani.

“Il mio sogno è un’area verde con alberi per fare ombra, una fontanella, panchine e spazi sicuri dove i nostri amici pelosi possano correre e giocare liberamente. Tutto questo senza togliere spazio ai bambini o ai loro parchi giochi. Credo che ci possa essere un posto per tutti, con un po’ di attenzione e la volontà di migliorare il nostro territorio.”

L’iniziativa viene presentata come un gesto civico trasversale, lontano da dinamiche di parte e rivolto all’intera comunità.

“Questa non è una questione politica, ma una cosa giusta da fare. È un’iniziativa che nasce dall’amore per gli animali e dal desiderio di rendere Cerveteri, Cerenova e Valcanneto posti migliori per tutti.”

Come firmare e sostenere l’iniziativa

La raccolta firme è già attiva su diversi canali per permettere a tutti i residenti di partecipare:

Punto vendita fisso: È possibile firmare i moduli presso la Tabaccheria Badini , in Piazza San Pietro 4 a Cerveteri.

È possibile firmare i moduli presso la , in Piazza San Pietro 4 a Cerveteri. Via WhatsApp: Contattando direttamente il numero 377 084 9356 è possibile richiedere il modulo in formato digitale da stampare, firmare e consegnare.

Contattando direttamente il numero è possibile richiedere il modulo in formato digitale da stampare, firmare e consegnare. Gazebo sul territorio: Verranno organizzati dei punti d’incontro e gazebi nelle diverse frazioni per raccogliere le adesioni dal vivo e confrontarsi con i cittadini.

L’appello finale si rivolge a tutta la comunità locale: