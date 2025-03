Santa Marinella: parte la manutenzione della segnaletica orizzontale –

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale a favore della sicurezza stradale e della viabilità cittadina. Al via il rifacimento delle strisce pedonali sul territorio comunale.

Entro la prossima settimana si procederà infatti all’affidamento dei lavori per la nuova segnaletica orizzontale, per la quale sono stati stanziati 22.400 euro. Un intervento di ordinaria manutenzione per restituire visibilità agli attraversamenti pedonali, spesso cancellati a causa dell’usura.

Proseguono inoltre i lavori per la realizzazione dei nuovi Pedoni Smart. Sono appena stati installati i plinti in cui troveranno alloggio i pali dell’impianto, che entro un paio di settimane, dopo il collaudo tecnico, saranno attivati e funzionanti.

Si tratta di strisce zebrate con isola a protezione, dotate di un sistema di illuminazione a led alimentato con pannello solare. Nell’attimo dell’attraversamento, viene prontamente segnalata la presenza del pedone grazie ai sensori luminosi, che catalizzano l’attenzione del guidatore del veicolo che sarà indotto a diminuire la velocità e frenare prontamente. I nuovi impianti saranno posizionati sulla statale Aurelia nei tratti di strada ritenuti più critici.

“Vorrei aggiungere- precisa l’assessore ai LL.PP. Andrea Amanati- che il rifacimento della segnaletica orizzontale previsto è suscettibile delle condizioni meteo, di cui si deve tener conto per l’inizio dell’intervento. La stagione primaverile è quella più idonea per poter eseguire tali operazioni, che sono da ripetersi periodicamente per garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini”.

“Continua l’attività di riqualificazione della città, che coinvolge il centro, i quartieri periferici e la frazione di Santa Severa- afferma il sindaco Pietro Tidei- Strade più sicure e illuminate. Come già detto, stiamo predisponendo l’accensione di un mutuo per l’arredo urbano, marciapiedi, panchine e tutto quello di cui la città necessita. L’Amministrazione sta lavorando, grazie anche agli uffici dell’Ente che si dedicano all’espletamento burocratico per realizzare le tante opere che abbiamo messo in campo e che porteremo a compimento”, conclude il Sindaco.