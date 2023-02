Inaugurato ieri pomeriggio il riqualificato parco Cuffaro. Tidei: “La sfida è realizzare una città verde”

Santa Marinella avrà 24 parchi pubblici –

Santa Marinella la città dei giardini, dei fiori dei colori e dei profumi, con le sue e palme, i pini marittimi e gli agrumeti, ma anche l’unica località costiera del litorale romano e di tutto il Lazio, che potrà vantare la presenza di ben 24 parchi pubblici molti dei quali attrezzati.

“Ieri pomeriggio abbiamo inaugurato il nuovo spazio ludico con giochi sicuri per i bambini nel riqualificato parco Cuffaro nel Rione Maiorca. La sfida di questa amministrazione – afferma il sindaco Pietro Tidei – è proprio questa: realizzare una città verde con aree per il fitness e il tempo libero, che sono in corso di attuazione, spazi ludici dedicati ai bambini, dove poter giocare in tutta sicurezza, ma anche zone verdi ombreggiate che si affacciano sul mare e, a breve anche una ampia limonaia con i suoi profumati agrumi di Sorrento che sorgerà sui terreni in località La Toscana”.

“Un primato che stiamo raggiungendo con determinazione e impegno. Molte opere sono state appaltate altre sono in corso di essere realizzate avendo dato in gestione con bando pubblico alcune delle aree da riqualificare”.

“Questo senza dimenticare un altro vero fiore all’occhiello del territorio , ovvero il primo Parco archeologico urbano di Castrum Novum che si estende su un piccolo promontorio che degrada verso il mare, e offre ai visitatori percorsi tra antichi reperti e i resti di un antico teatro romano, e una vista mozzafiato su uno dei tratti di costa più belli del litorale, proprio di fronte alle antiche peschiere anche questa di epoca romana che affiorano dall’acqua”.

“Un grande, immenso, patrimonio green , che rende Santa Marinella una città turistica unica nel suo genere, ma anche un comune in grado di garantire una vasta offerta di spazi verdi destinati alla popolazione residente, agli anziani ai bambini a gli amanti dello sport”.

“Molte aree sono state oggetto in questi anni – riferisce il sindaco Pietro Tidei – di importanti opere di riqualificazione e mi riferisco in particolare al nuovo parco Alibrandi sito e al Parco Cuffaro”.

“Nella sola zona nord di Santa Marinella sono presenti almeno tre polmoni verdi, il Green Park che a breve riaprirà i battenti e sarà una area polifunzionale e sportiva con annessi campi da Padel e ancora l’Orto Botanico che abbiamo già affidato e a maggio sarà fruibile ò il Parco Saffi e quello della Resistenza e il nuovissimo dog Park e area giochi di Via Saffi”.

“A poca distanza, al Rione Pirgus sorge un piccolo gioiello, quello che un tempo gli abitanti di Santa Marinella, come in molti ricorderanno, chiamavano semplicemente Pineta ed ora con il nome di Parco Kennedy è divenuta una delle location verdi più frequentare del territorio”.

“Da citare, ancora il parco che grazie all’acquisto da parte del Comune dei terreni sarà aperto nella zona della Quartaccia. Ma l’elenco è davvero ancora molto lungo poiché meritano di essere citati il Parco delle Foibe, l’area del Cantinone dove si sta ipotizzando la nascita di un altro parco giochi con aree relax ed ancora IL parco dei Tulipani, quello degli Eucalpiti a Valdambrini, l’area verde di Castelsecco e Infine un cenno particolare va fatto per l’ex Polisportiva di Santa Severa che sorge sul lungomare Pyrgi che finalmente verrà riqualificata e resa fruibile e sarò il primo vero parco pubblico della nostra frazione turistica”.

“Pur non citandoli forse tutti ricordo che le oltre venti aree verdi della nostra città rappresentano un ulteriore valore aggiunto per Santa Marinella, tanto da poter essere considerate anche delle attrazioni turistiche oltre ad rappresentare, come detto in premessa una opportunità di svago per tutti i residenti”.

“Rendere fruibili e attraenti le aree verdi credo sia un altro dei risultati che stiamo raggiungendo nell’ ambito di una più vasto progetto amministrativo volto a migliorare la qualità della vita di abitanti e turisti”.