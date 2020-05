Condividi Pin 0 Condivisioni

L’estate si avvicina e la Perla del Tirreno si prepara al meglio nonostante l’emergenza

Santa Marinella, Minghella: “Stagione diversa, ma il 29 maggio saremo pronti”



Quest’anno è diverso dalle altre stagioni, i controlli, non solo da parte della nostra polizia locale, ma di tutte le forze dell’ordine e della ASL saranno ferrei e non possiamo permetterci di esporre gruppi di volontari a penalità, considerato che l’ordinanza regionale ci lascia solo 10 giorni di tempo per organizzarci, qualunque tentativo di formare il personale risulterebbe approssimativo.

Al contrario sosterremo le attività che da anni faticano per mantenere aperti e attrezzati i lidi, garantendo posti di lavoro. Per dirla proverbialmente “non è che possiamo spogliare un altare per vestirne un altro”. Siamo in costante aggiornamento con le associazioni di protezione civile e quelle di categoria convergendo sull’esigenza di individuare soggetti in grado di vigilare sulla sicurezza .

La nazione è passata dall’emergenza sanitaria all’emergenza economica in un batter di ciglio, se avessero fatti i tavoli di lavoro, saremmo tutti morti. I tavoli sono belli ed utili ma non in questa fase, non quest’anno. Dobbiamo rimboccarci le maniche e arrivare prima degli altri per offrire delle spiagge adeguate, attrezzate, sicure.

Abbiamo affrontato l’emergenza in modo impeccabile, i soldi per i buoni spesa sono entrati nelle casse comunali durante un tardo pomeriggio, in piena emergenza con gli uffici chiusi e l’indomani i buoni erano già stati consegnati nelle case. Il 29 maggio consegneremo le spiagge nello stesso modo sicure, con la giusta percentuale di accessi liberi e vigilate.