L’ormai ex consigliere del Movimento 5 Stelle anziché lasciare il consiglio comunale ha deciso di passare al gruppo misto.

Santa Marinella, l’onorevole Grande bacchetta Settanni per il passaggio al gruppo misto

Da un lato un consigliere “stanco” e insofferente verso il movimento di appartenenza, dall’altra parte “gli elettori di Santa Marinella” che potrebbero “ritenersi altrettanto insoddisfatti del proprio rappresentante locale se questo decide di non votare in autonomia dal gruppo o in maniera difforme dal suo partito di riferimento (cosa peraltro accaduta) ma addirittura di prendere in carico il mandato conferitogli dai cittadini e creare, autonomamente, tutt’altro percorso politico”.

A puntare i riflettori sulla decisione dell’ormai ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Francesco Settanni, di non lasciare la carica di consigliere ma di passare al gruppo misto, è l’onorevole Marta Grande.

“Apprendo dalla stampa che il consigliere comunale di Santa Marinella, Francesco Settanni, ha deciso di lasciare il Movimento cinque stelle”.

“Come spiega nella sua nota per la stampa la decisione avviene a seguito di alcune politiche nazionali che Settanni non condivideva. Leggo anche una nota del gruppo consiliare del Movimento (rappresentato solamente da Settanni) che parla di un nuovo progetto politico”.

“Con Francesco ci siamo confrontati più volte su vari temi e la sua insofferenza verso questa maggioranza di governo era decisamente spiccata. Credo, però, se vogliamo procedere per analogia, che anche gli elettori del Movimento di Santa Marinella possano ritenersi altrettanto insoddisfatti del proprio rappresentante locale se questo decide non di votare in autonomia dal gruppo o in maniera difforme dal suo partito di riferimento (cosa peraltro accaduta) ma addirittura di prendere in carico il mandato conferitogli dai cittadini e creare, autonomamente, tutt’altro percorso politico”, ha evidenziato Grande.

“Penso anche che dopo una esperienza di quasi dieci anni a tutti i livelli istituzionali il Movimento e chi ne fa parte sia in grado di comprendere cosa siamo e cosa implica essere al governo del paese”.

“La legge elettorale, spero, non consentirà mai ad un solo partito di governare motivo per il quale non possiamo stracciarci le vesti ogni qualvolta c’è un accordo o una decisione che non ci soddisfa al 100%”.

“Il Movimento sta crescendo e con esso anche i temi politici che riteniamo cardini per il nostro agire politico, ne è dimostrazione il percorso degli Stati Generali che ancora non si è concluso”.

“Creare ed essere parte di un percorso politico di scala nazionale come il Movimento non è semplice ma senza l’impegno di ognuno di noi tutto questo non sarebbe mai esistito”.