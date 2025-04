Santa Marinella: La lettera di Pietro Tidei ai Sindaci dei Comuni laziali –

Il sindaco Pietro Tidei ha inviato una lettera ai Primi Cittadini dei Comuni della regione in merito ad una proposta di legge in materia di demanio marittimo.

“Gentili Colleghe e Colleghi Sindaci, Egregio Presidente,

Vi scrivo in seguito alla notizia, che mi è stata portata a conoscenza, di una proposta di legge che, qualora approvata, comporterebbe una radicale modifica nella gestione del demanio marittimo della nostra regione. In particolare, sembrerebbe che tale proposta miri a revocare le deleghe attualmente in capo ai comuni costieri in materia di demanio marittimo, centralizzando di fatto la gestione a livello regionale.

Ritengo che tale eventualità rappresenti una situazione di estrema gravità e di potenziale danno per i nostri territori e per le comunità balneari che da sempre contribuiscono significativamente all’economia e all’identità delle nostre città.

Come ben sapete, i comuni costieri sono i soggetti che vivono quotidianamente la realtà del demanio marittimo, conoscendone le specificità, le esigenze e le dinamiche. La gestione a livello comunale ha finora garantito un rapporto diretto e una maggiore tutela degli operatori del settore, consentendo una programmazione più aderente alle peculiarità locali e una risposta più efficace alle loro istanze.

La prospettiva di una gestione centralizzata a livello regionale, come paventato da questa proposta di legge, rischia di allontanare il processo decisionale dalle nostre realtà, rendendo più difficile far valere le specificità dei nostri territori e le esigenze delle nostre imprese balneari. Temo fortemente che ciò possa portare a decisioni calate dall’alto, senza la necessaria concertazione e senza tenere in debito conto le nostre opinioni e le nostre esigenze.

In considerazione della serietà della situazione e della necessità di una ferma e unitaria presa diposizione da parte di tutti i comuni costieri del Lazio, Vi propongo di incontrarci con la massima urgenza per discutere approfonditamente questa proposta di legge, analizzarne nel dettaglio i contenuti e definire una strategia comune per tutelare gli interessi delle nostre comunità.

Resto in attesa di un Vostro cortese riscontro per concordare quanto prima data, ora e luogo del nostro incontro.Sono convinto che solo attraverso un dialogo costruttivo e una forte coesione potremo far sentire la voce dei nostri territori e scongiurare decisioni che potrebbero compromettere il futuro del nostro litorale”

Pietro Tidei

Sindaco di Santa Marinella