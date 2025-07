Santa Marinella, inaugurato corso di pittura multiculturale –

Presso il Centro Missionario Padre Lorenzo e Madre Crocefissa delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa di Gesù Bambino di Santa Marinella è stato inaugurato il corso di pittura per donne con lo scopo di far incontrare le numerose straniere che vivono nella cittadinatra loro e con le donne italiane. Promotrice dell’iniziativa è la Dott.ssa Pauline Kashale, giurista e Presidente dell’associazione RéseauFondarc Onlus per anni impegnata nelle attività di integrazione delle Diaspore e dei diritti umani. “L’integrazione è un processo multidimensionale che implica ovviamente diritti e doveri, il rispetto delle regole, accesso all’istruzione, al lavoro, alla salute, all’informazione e molto altro” dice la dott.ssa Kashale “ma significa anche sentirsi accettati e valorizzati nella società ospitante per poter costruire relazioni sociali e partecipare attivamente alla vita socioculturale del territorio. Per questo abbiamo colto l’opportunità di collaborare con la Congregazione delle Suore Carmelitane di Santa Marinella presso il Centro Missionario PLMCin un ambiente accogliente che si presta come un “Salone internazionale delle culture”, con un corso di pittura per le Donne”.Il corso di pittura ha lo scopo di far incontrare le donne per uno scambio culturale, per favorire l’integrazione e allargare le proprie conoscenze. La Superiora Generale: Sr. Lilian Kapongo ha voluto essere presente all’inaugurazione del corso “Sono molto contenta che questa iniziativa sia partita proprio nei giorni in cui stiamo festeggiando i cento anni della nascita della Congregazioni. L’ispirazione di Padre Lorenzo e di Madre Crocefissa era proprio quella di prendersi cura delle persone e di aiutarle a crescere e integrarsi.” Infatti, proprio a cento anni fa risale la prima visita a Santa Marinella di Padre Lorenzo van denEerenbeemt a cui fece seguito la fondazione con lo scopo dicreare una comunità aperta all’interculturalità e l’internazionalità. Gli incontri del corso di pittura avranno, per il periodo estivo una cadenza settimanale per intensificarsi a partire da settembre.