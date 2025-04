Santa Marinella, in segno di lutto bandiere a mezz’asta per la morte di Papa Francesco –

A Santa Marinella bandiere a mezz’asta, in segno di lutto, per la scomparsa di Papa Francesco.

Riporta, infatti, il Sindaco Pietro Tidei dal proprio profilo Facebook:

Il Sindaco,

appresa la notizia della morte di Papa Francesco, già Jorge Mario Bergoglio, avvenuta alle ore 7.35 del giorno 21 Aprile 2025.

Atteso che la notizia riveste carattere nazionale, considerato l’importante impegno di Papa Francesco, conosciuto come il Papa Della Misericordia, per la pace nel mondo;

Visto il protocollo di Stato adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che disciplina l’esposizione della bandiera sugli edifici pubblici;

considerato che l’esposizione della Bandiera a Mezz’asta può essere disposta dal Governo centrale nelle occasioni di lutto pubblico e che comunemente, i comuni, le province e le regioni seguono le indicazioni del Governo italiano per quanto riguarda l’esposizione a mezz’asta, come avvenuto in occasione della scomparsa di figure pubbliche o in commemorazione di eventi tragici.

Pietro Tidei

Che è facoltà del Sindaco, come del Presidente della Regione e della Provincia, decretare l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici di propria competenza, attraverso apposito atto motivato.

Ritenuto che il Comune di Santa Marinella intende riconoscere carattere istituzionale alla scomparsa di Papa Francesco, in segno di riconoscenza per la sua opera di pace nel mondo, tutto ciò premesso:

ORDINA

di disporre le bandiere a mezz’asta nei principali edifici pubblici del Comune di Santa Marinella in segno di lutto per la scomparsa di Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco, avvenuta alle ore 7.35 del giorno 21 aprile 2025; di disporre che l’esposizione a mezz’asta avrà durata per tutto il periodo di lutto ecclesiastico;

Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Roma e di pubblicare la presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Santa Marinella.