Santa Marinella, grande partecipazione al Primo Torneo di Beach Watherpolo

“Sono onorato di aver preso parte a questo evento sportivo, che ha visto la partecipazione di molti atleti e squadre e di un pubblico numeroso. Sono dell’idea che gli sport acquatici debbano avere spazio sempre di più nella nostra città. Per queste ragioni, offriremo tutto il supporto che sarà necessario per farlo crescere ”, ha detto il presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella, intervenuto domenica al Primo Torneo di Beach Watherpolo.

La manifestazione, iniziata sabato e conclusasi domenica, è intitolata a Fabio Ballarini e ha visto la partecipazione di numerose squadre della Regione. Il Beach Waterpolo è a tutti gli effetti il gioco della pallanuoto, che viene però disputato in mare aperto, seguendo le regole della disputa in piscina. Questa recente disciplina sta crescendo su tutto il territorio del Paese ed è destinata ad avere sempre più seguito sia in ambito maschile che femminile.

A giudicarsi il Primo Trofeo Fabio Ballarini sono stati gli atleti della Olympic Roma, seguiti da quelli della Polisportiva Delta. Terzo posto per la Asd Centumcellae e quarto posto per la Nc di Viterbo. Premiato come capo cannoniere Stefano Ballarini e come miglior giocatore Gabriele Cianchetti.

La manifestazione sportiva è stata organizzata da Marco Ballarini, che sta già lavorando per la seconda edizione.