Santa Marinella, Festa del Riccio e del Mare seconda sessione Food Experience –

Dopo il primo fine settimana di maggio, la “Festa del Riccio e del Mare per la Loro Tutela” è tornata sabato 7 giugno 2025 al porto turistico di Santa Marinella con una nuova giornata di incontri, novità e attività aperte a tutti.

L’iniziativa ha proseguito il suo percorso di sensibilizzazione sui temi della tutela dell’ambiente marino e della gestione responsabile delle risorse naturali. Al centro della programmazione, ancora una volta, il Riccio di mare, specie simbolo delle nostre coste, sempre più esposta a fenomeni di prelievo non sostenibile, che qui viene raccontata, valorizzata ma mai consumata a tavola.

Nel corso della giornata si sono susseguiti diversi momenti di approfondimento e confronto scanditi dalla presenza di ospiti eccezionali. Tra questi la partecipazione di Fabrizio Marra De Scisciolo Amministratore dell’innovativa impresa sociale DOT SLOT specializzata nella realizzazione di una piattaforma educativa digitale ed immersiva che consente agli insegnanti di guidare gli studenti attraverso esperienze su misura, garantendo continuità didattica tra i diversi ordini scolastici.

L’azienda ha dato un contributo notevole alla manifestazione posizionando un totem multimediale di ultima generazione che ha consentito di dare vita e voce ad uno straordinario avatar, il delfino Dolphie pronto a guidare adulti e bambini nell’universo marino e capace di rispondere a qualsiasi domanda sia sui Ricci di mare sia sulla biodiversità presente nel Mediterraneo. Una forma di intrattenimento basata su ricerca e tecnologia, ma anche un dispositivo evoluto per sviluppare progetti di formazione ed educazione per le scuole e per diversi ambienti di apprendimento.

È stata particolarmente apprezzata la presenza e l’esperienza dello chef Riccardo Sangermano di Squili Bistrot, che ha condiviso il proprio percorso formativo nel campo della ristorazione, sottolineando l’importanza di un approccio basato sulla conoscenza approfondita delle materie prime e sull’esperienza diretta nel mondo del lavoro. Lo chef ha inoltre contribuito attivamente alla giornata di oggi preparando una ricetta a base di pesce povero, dimostrando grande attenzione ai temi della valorizzazione delle risorse del mare.

Tra gli appuntamenti della giornata, spazio anche alla comunicazione professionale ed allo storytelling, con l’intervento di Nicoletta Vulpetti, specialista del settore e ideatrice del payoff della Festa del Riccio e del Mare “Ogni riccio non è un capriccio”, e di Serena Bringheri, blogger e appassionata di temi legati al mare e alla sostenibilità che porta un punto di vista tra il rapporto tra utenti in rete e tematiche legate alla cultura e alla natura.

L’aperitivo serale è stato introdotto dalla degustazione del gelato gourmet, proposta da Giorgio Carlo Bianchi di Capitan Cono, che ha raccontato la filosofia alla base della sua produzione artigianale: un approccio creativo e attento alla qualità delle materie prime, con l’obiettivo di offrire un prodotto autentico e in continua evoluzione; un sistema che lo ha portato a realizzare un gelato all’olio di oliva tra i più apprezzati a livello nazionale ed internazionale.

La giornata è proseguita con degustazioni di vino e pesce, accompagnate da momenti di musica, masterclass tematiche e attività interattive, che hanno contribuito a creare un’atmosfera conviviale e partecipata fino alla chiusura dell’evento.

Grande soddisfazione è stata espressa da Paola Fratarcangeli – Consigliera delegata per il Marketing Territoriale del Comune di Santa Marinella – che ha sottolineato quanto siano complesse ed articolate questa tipologia di manifestazioni che devono coniugare momenti di cultura e sensibilizzazione con gli interessi di un pubblico diversificato che, fortunatamente, cresce anno dopo anno conferendo qualità alla CIttà di Santa Marinella.

Un’ulteriore considerazione è stata riportata da Emanuele Minghella – Presidente del Consiglio Comunale di Santa Marinella – che dopo aver ripercorso la storia del riccio di mare legata al territorio dal dopoguerra ad oggi, ha evidenziato l’impegno dell’amministrazione per la valorizzazione del pescato locale e della pulizia delle acque marine e fluviali per realizzare un’oasi ambientale tale da caratterizzare il litorale di Santa Marinella tra le destinazioni più ambite del Tirreno Centrale.

La Festa del Riccio e del Mare proseguirà nella giornata di domenica 8 giugno. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la ricchezza e la sostenibilità del nostro mare!

Ingresso libero e degustazioni gratuite su prenotazione di pesce locale vino e olio.